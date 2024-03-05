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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Chicago Bulls 22 sayıdan dönüp Sacramento Kings'i devirdi! - Basketbol Haberleri

        NBA'de Chicago Bulls 22 sayıdan dönüp Sacramento Kings'i devirdi!

        NBA'de Chicago Bulls, 22 sayı farkla geriye düştüğü maçta Sacramento Kings'i deplasmanda 113-109 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 10:37 Güncelleme: 05.03.2024 - 10:37
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        Chicago Bulls 22 sayıdan geri döndü!
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        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls, deplasmanda Sacramento Kings'i 113-109 yendi.

        NBA'e 6 maçla devam edildi. Bulls, Kings'i üçüncü çeyrekte 89-67 yenik durumdayken 4 sayı farkla mağlup etme başarısını gösterdi.

        Chicago Bulls'ta Coby White, 37 sayıyla NBA kariyerinin en yüksek sayısına ulaşırken, DeMar DeRozan da 33 sayı attı.

        Bulls'ta forma giyen milli oyuncu Onuralp Bitim, maçı 1 sayı, 1 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla tamamladı.

        Kings'te De'Aaron Fox'un 20 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

        BUCKS'TAN ÜST ÜSTE 6. GALİBİYET

        Milwaukee Bucks, konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı 113-106 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı.

        Bucks'ta Damian Lillard, 41 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı. Bucks'ta sakatlığı bulunan Giannis Antetokounmpo ise süre almazken Clippers'ta James Harden ve Paul George, 29'ar sayı kaydetti.

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        CLARKSON'DAN 38 SAYI

        Utah Jazz ise konuk ettiği Washington Wizards'ı 127-115 yendi.

        Jazz'da Jordan Clarkson 38 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaptı. Jazz forması giyen Türk basketbolcu Omer Yurtseven, 6 ribaunt ile maçı tamamladı.

        Wizards'ta Jordan Poole'un 32 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

        SONUÇLAR

        Brooklyn Nets-Memphis Grizzlies: 102-106

        Milwaukee Bucks-Los Angeles Clippers: 113-106

        Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers: 119-114

        Utah Jazz-Washington Wizards: 127-115

        Sacramento Kings-Chicago Bulls: 109-113

        Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder: 116-104

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