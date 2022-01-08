NBA'e 9 maçla devam edildi. Cavaliers, Darius Garland'ın 26 sayı, 6 asistle ön plana çıktığı karşılaşmada Trail Blazers'ı mağlup ederek 22. galibiyetini aldı.

Konuk ekipte Evan Mobley 18 sayı, 8 ribaunt, Lauri Markkanen 15 sayı, 5 asist, Jarrett Allen 13 sayı, 13 ribauntla oynadı. Cedi Osman, 30 dakika 29 saniye süre aldığı mücadeleyi 14 sayı, 3 ribaunt, 1 top çalmayla tamamladı.

Bu sezon 24. maçını kaybeden Trail Blazers'ta Norman Powell 19, Robert Covington 17, Jusuf Nurkic ve Anfernee Simons 14'er sayı kaydetti.

FURKAN KORKMAZ'DAN 7 SAYI

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında San Antonio Spurs'ü 119-100 yenerek üst üste 6. olmak üzere 22. galibiyetine ulaştı.

76ers'ta Joel Embiid 31 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, Tobias Harris 23 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Seth Curry 23 sayı, 7 ribaunt, 7 asist üretti. Furkan Korkmaz ise ilk 5'te başlayıp 33 dakika 10 saniye sahada kaldığı maçta 7 sayı, 5 ribaunt, 2 asistlik performans sergiledi.

Spurs'te Dejounte Murray'nin 27, Jakob Poeltl'ın 17 sayısı sezonun 23. yenilgisini önleyemedi.

LAKERS ÜST ÜSTE DÖRDÜNCÜ KEZ KAZANDI

Los Angeles Lakers, konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 134-118'lik skorla geçti.

Peş peşe 4, bu sezon 21 galibiyete ulaşan Lakers'ta LeBron James 32 sayı, 9 asist, 8 ribaunt, 4 top çalma, 3 blokla galibiyetin mimarı oldu. Malik Monk 29 sayı, 4 ribaunt, Talen Horton-Tucker 21 sayı, 5 asist, Russell Westbrook 9 sayı, 13 asist, 11 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Sezonun 21. yenilgisini yaşayan Hawks'ta Trae Young 25 sayı, 14 asist, 9 ribaunt, John Collins 21 sayı, 8 ribauntla mücadele etti.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-San Antonio Spurs: 119-100

Toronto Raptors-Utah Jazz: 122-108

Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 109-121

Chicago Bulls-Washington Wizards: 130-122

Houston Rockets-Dallas Mavericks: 106-130

Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 105-135

Denver Nuggets-Sacramento Kings: 121-111

Portland Trail Blazers-Cleveland Cavaliers: 101-114

Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks: 134-118