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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Cavaliers'tan üst üste 13. galibiyet! - Basketbol Haberleri

        NBA'de Cavaliers'tan üst üste 13. galibiyet!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Charlotte Hornets'i 118-117 mağlup ederek üst üste 13. galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 10:45 Güncelleme: 08.03.2025 - 10:45
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        Cavaliers'tan üst üste 13. galibiyet!
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        NBA'de 8 maç oynandı. Doğu Konferansı lideri Cavaliers, evinde ağırladığı Hornets'i Donovan Mitchell'in 24 sayılık performansıyla mağlup etti.

        Evan Mobley'in 19 sayı, 10 ribauntluk "double-double" yaptığı Cavaliers'ta, Darius Garland'ın 20 sayılık katkısı sezonun 53. galibiyetinde önemli rol oynadı.

        Sezonun 48. yenilgisini alan Hornets'te Miles Bridges'in 46 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

        JOKIC'TEN "TRIPLE-DOUBLE"

        Suns'ı evinde ağırlayan Nuggets'ta Nikola Jokic, 31 sayı, 21 ribaunt ve 22 asistle takımını galibiyete taşıdı.

        Jokic, NBA tarihinde en az 30 sayı, 20 ribaunt ve 20 asistle triple-double yapan ilk oyuncu oldu.

        Nuggets'ta Aaron Gordon 27, Christian Braun 25 ve Jamal Murray 19 sayı kaydetti.

        Devin Booker'ın 34, Kevin Durant'ın ise 29 sayısı Suns'ın 34. mağlubiyetini önleyemedi.

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        SONUÇLAR

        Los Angeles Clippers-New York Knicks: 105-95

        Denver Nuggets-Phoenix Suns: 149-141

        Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 127-109

        Miami Heat-Minnesota Timberwolves: 104-106

        Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 107-89

        Toronto Raptors-Utah Jazz: 118-109

        Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies : 111-122

        Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers: 117-118

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