New York, San Francisco ve Los Angeles şehirlerindeki yerel yönetimler, burada yaşayanların sporcuların iç saha maçlarına ya da takımlarıyla antrenman yapabilmeleri için en az bir doz koronavirüs aşısı olmasını şart koşuyor. New York Knicks, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, tüm oyuncuların aşı olduğunu duyururken Golden State Warriors'ta aşı olmayı reddeden Andrew Wiggins de geçen hafta aşı olmuştu.
Wiggins'in de aşı olacağını açıklamasından sonra gözler Kyrie Irving'e dönmüştü. New York'ta bulunan Nets, Irving, James Harden ve Kevin Durant gibi all-star yıldızlarıyla şampiyonluğun favori takımlarından birisiyken Irving'in aşı olmama kararıyla kaosun içine düştü.
MAÇ BAŞINA 380 BİN DOLARDAN MAHRUM KALACAK
Takımın genel menajeri Sean Marks, yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun tercihine saygı duyduklarını ancak aşı olana kadar takımla birlikte çalışmalara katılamayacağını ve maçlara çıkamayacağını kaydetti. Yılda 35,3 milyon dolar kazanan Irving'in Brooklyn Nets'in içerideki maç başına kazandığı ücret ise ESPN'e göre 380 bin dolar yapıyor. Brooklyn Nets, iç sahada oynatamayacakları Irving'e bu ödemeyi yapmayacaklarını da duyurdu.
Yüzde 95'i aşı olan bir ligde tek oyuncunun aşıyı reddetmesi tartışmaların alevlenmesi için yetti. Yine de bu durumu körükleyen tek basketbolcu Irving değil. Daha önce çeşitli sporcular yerel yönetimlerin hayat tarzını kısıtlayıcı önlemler aldıklarını dile getiren açıklamalar yapmıştı. Washington Wizards formasını giyen Bradley Beal, ABD olimpiyat takımıyla birlikte basın toplantısına katılabilmek için koronavirüs aşısı olması gerekmesi üzerine basın mensuplarına "Hepiniz aşı oldunuz ancak yine de koronavirüs kapabilirsiniz?" sorusunu yöneltmiş, bir gazetecinin hastaneye yatma ya da ölüm riskinin daha az olması cevabını "Tamam ama yine de kapabilirsiniz" ifadeleriyle yanıtlamıştı.
İki kez koronavirüse yakalanan Denver Nuggets formasını giyen Michael Porter Jr da aşıya dair bilinmezlerin olduğunu savunanlardan... "Daha önce iki kez koronavirüse yakalandım ve vücudumun nasıl tepki vereceğini biliyorum" diyor Porter Jr. "Koronavirüse karşı vücudumun tepkisini biliyorum ancak aşının vücuduma ne yapacağını bilmiyorum. Bedenime zarar verebilecek bir şeyin girme riskini almak istemiyorum"
Golden State Warriors'ın all-star basketbolcusu Draymond Green de takım arkadaşı Wiggins'e aşı olması için baskı yapmamayı tercih ettiğini açıkça belirtmişti. Wiggins'in aşı olmaya zorlanması durumunda bireysel özgürlüklerin ihlal edildiğini savunan Green'in bu basın toplantısını, oyuncular üzerinde ağırlığı olan LeBron James de paylaşmıştı.
Aşı olmayan basketbolcular, gıda alışverişi, çocukları okula götürme gibi etkinlikler dışında toplu seyahat edemeyecek, yüksek risk barındıran kapalı alanlara giremeyecek. Deplasman maçlarında halk arasına çıkamayacak ve otelde beklemek durumunda kalacak. Temaslı olmaları durumunda ise takımına yüksek maliyete sebep olabilecek yedi günlük bir karantina sürecine girecek.
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