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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Alperen Şengün fırtınası: Durdurulamıyor! - Basketbol Haberleri

        NBA'de Alperen Şengün fırtınası: Durdurulamıyor!

        NBA'de yeni sezon tüm hızıyla sürerken milli basketbolcumuz Alperen Şengün gündeme damgasını vurmaya devam ediyor. Bu sezon toplamda 12 karşılaşmaya çıkan genç yıldız hem yeni bir rekora imza attı hem de istatistiklerde birçok yıldızın önünde bulundu. İşte Alperen Şengün'ün performansı...

        ocak@haberturk.com
        Giriş: 21.11.2023 - 19:30 Güncelleme: 21.11.2023 - 19:30
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        Alperen Şengün durdurulamıyor!
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        NBA’de 2023/2024 sezonunun ilk ayı geride kaldı. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün ve takımı Houston Rockets iyi performansını sürdürerek basketbol gündemine damgasını vurmaya devam ediyor.

        TAKIMINDA ZİRVEDE BULUNUYOR

        Bu sezon toplamda 12 karşılaşmaya çıkan Alperen Şengün 32 dakika ortalama ile oynuyor. Houston'da 3. sezonunu geçiren genç yıldız bu sezon 20.9 sayı, 8.8 ribaund ve 5.7 asist ortalamalarıyla takımına katkıda zirvede bulunuyor. En fazla sayı ve ribaund ortalaması Alperen'in elinde bulunurken asist ortalamasında Fred VanVleet'in gerisinde kalıyor.

        SON 5 MAÇINDA 20 SAYI BARAJINI GEÇTİ

        Alperen Şengün, NBA'de çıktğı son 5 karşılaşmada 20 sayı barajını geçerken bu mücadelelerin son ikisinde ise 'double double' yaptı.

        Özellikle Golden State Warriors’a karşı harika bir performans sergileyen Alperen, 37 dakikada kaydettiği 30 sayı, 13 ribaund, 5 asist, 1 blok ve 1 top çalma ile takımının en skorer ismi olsa da, 121-116’lık mağlubiyete engel olamadı.

        YENİ REKOR

        21 yaşındaki Alperen Şengün, Rockets tarihinde 2000 sayı, 1000 ribaund ve 500 asist rakamlarını geride bırakan en genç oyuncu oldu. Bu rekorun bir önceki sahibi ise Rodney McCray’di.

        LEBRON JAMES'TEN ALPEREN'E ÖVGÜ!

        Basketbolun 38 yaşındaki efsanesi LeBron James geçtiğimiz günlerde oynanan Lakers - Houston karşılaşma sonrası Alperen'i överken “Her geçen maç daha da rahat oynuyor, takımı ona güveniyor. Çok değerli bir oyuncu, özellikle alçak postta çok etkili. Topla ilişkisi çok iyi, saha görüşü üst düzey ve harika bir pasör. Bence çok değerli bir genç yetenek” dedi.

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