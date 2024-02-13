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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Alperen Şengün 18 sayı attı, Houston Rockets kazandı - Basketbol Haberleri

        NBA'de Alperen Şengün 18 sayı attı, Houston Rockets kazandı

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, sahasında New York Knicks'i 105-103 yendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2024 - 10:04 Güncelleme: 13.02.2024 - 10:04
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        Alperen 18 sayı attı, Houston kazandı!
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        NBA'e 10 maçla devam edildi. Alperen Şengün'ün 18 sayı, 3 ribaunt, 6 asist, 3 blok ve 1 top çalmayla oynadığı mücadelede Knicks'i mağlup eden Rockets, 4 maç sonra galip geldi.

        Sezonun 24. galibiyetini alan ev sahibi Rockets'ta Dillon Brooks 23, Jabari Smith Jr 20 ve Aaron Holiday 18 sayıyla oynadı.

        Art arda 3 olmak üzere 21. yenilgisini yaşayan Knicks'te Jalen Brunson 27, Donte DiVincenzo 23 ve Josh Hart 17 sayı buldu.

        WEMBANYAMA'DAN 10 BLOKLA TRİPLE DOUBLE

        San Antonio Spurs'ün çaylak oyuncusu Victor Wembanyama, Toronto Raptors'ı 122-99 yendikleri maçta 27 sayı, 14 ribaunt, 10 blokla "triple-double" yaptı.

        Wembanyama, Atlanta Hawks formasıyla Minnesota Timberwolves'a karşı 13 sayı, 19 ribaunt, 10 blokla oynayan Clint Capela'dan yaklaşık 3 yıl sonra blokla "triple-double" yapan ilk isim oldu. Hakeem Olajuwon ise NBA tarihinde 11 kezle bu istatistiğe en fazla ulaşan basketbolcu olmayı başardı.

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        Batı Konferansı'nda son sırada bulunan Spurs'ün 11. galibiyetini aldığı mücadelede Devin Vassell 25, Jeremy Sochan 16 sayı kaydetti. Milli basketbolcu Cedi Osman ise müsabakayı 5 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, 2 top çalmayla tamamladı.

        Ev sahibi Raptors'ta Gradey Dick'in 18 ve Kelly Olynyk'in 17 sayısı sezonun 35. mağlubiyetini engelleyemedi.

        76ERS, CAVALIERS'IN 9 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİNE SON VERDİ

        Philadelphia 76ers, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 123-121 yenerek rakibinin 9 maçlık galibiyet serisine son verdi.

        76ers'ta Kelly Oubre Jr ve Buddy Hield 24'er, Tyrese Maxey 22 sayıyla sezonun 32. galibiyetinde önemli rol üstlendi.

        Donovan Mitchell'ın 36, Jarrett Allen ve Darius Garland'ın 21'er sayısı, Doğu Konferansı ikincisi Cavaliers'ın 17. yenilgisini önleyemedi.

        SONUÇLAR

        Charlotte Hornets-Indiana Pacers: 111-102

        Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 121-123

        Atlanta Hawks-Chicago Bulls: 126-136

        Toronto Raptors-San Antonio Spurs: 99-122

        Houston Rockets-New York Knicks: 105-103

        Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 87-96

        Milwaukee Bucks-Denver Nuggets: 112-95

        Dallas Mavericks-Washington Wizards: 112-104

        Utah Jazz-Golden State Warriors: 107-129

        Los Angeles Clippers-Minnesota Timberwolves: 100-121

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