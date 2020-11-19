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NBA 2020 Draft'ı gerçekleştirildi

NBA 2020 Draft'ı geçtiğimiz gece gerçekleştirildi. İlk tur birinci sırada seçilen isim ise Anthonty Edwards oldu. Edward, Minnesota Timberwolves tarafından draft edildi. İşte 60 seçimin tamamı!

19.11.2020 - 09:30 | Güncelleme: ABONE OL
NBA 2020 Draft'ı gerçekleştirildi! Nba draftı kimler seçildi

2020 NBA Draftı, Türkiye saatiyle sabaha karşı yapılan seçimlerle sona erdi. Yapılan 60 kişilik seçimler şöyle:

  1. Minnesota Timberwolves: Anthony Edwards
  2. Golden State Warriors: James Wiseman
  3. Charlotte Hornets: LaMelo Ball
  4. Chicago Bulls: Patrick Williams
  5. Cleveland Cavaliers: Isaac Okoro
  6. Atlanta Hawks: Onyeka Okongwu
  7. Detroit Pistons: Killian Hayes
  8. New York Knicks: Obi Toppin
  9. Washington Wizards: Deni Avdija
  10. Phoenix Suns: Jalen Smith
  11. San Antonio Spurs: Devin Vassell
  12. Sacramento Kings: Tyrese Haliburton
  13. New Orleans Pelicans: Kira Lewis
  14. Boston Celtics: Aaron Nesmith
  15. Orlando Magic: Cole Anthony
  16. Detroit Pistons: Isaiah Stewart
  17. Oklahoma City Thunder: Aleksej Pokusevski
  18. Dallas Mavericks: Josh Green
  19. Detroit Pistons: Saddiq Bey
  20. Miami Heat: Precious Achiuwa
  21. Philadelphia 76ers: Tyrese Maxey
  22. Denver Nuggets: Zeke Nnaji
  23. Minnesota Timberwolves: Leandro Bolmaro
  24. Denver Nuggets: RJ Hampton
  25. Oklahoma City Thunder: Immanuel Quickley
  26. Boston Celtics: Payton Pritchard
  27. Utah Jazz: Udoka Azubuike
  28. Minnesota Timberwolves: Jaden McDaniels
  29. Toronto Raptors: Malachi Flynn
  30. Memphis Grizzlies: Desmond Bane
  31. Dallas Mavericks: Tyrell Terry
  32. Charlotte Hornets: Vernon Carey
  33. New York Knicks: Daniel Oturu
  34. Philadelphia 76ers: Theo Maledon
  35. Memphis Grizzlies: Xavier Tillman
  36. Dallas Mavericks: Tyler Bey
  37. Oklahoma City Thunder: Vit Krejci
  38. Detroit Pistons: Saber Lee
  39. New Orleans Pelicans: Elijah Hughes
  40. Sacramento Kings: Robert Woodard
  41. San Antonio Spurs: Tre Jones
  42. Charlotte Hornets: Nick Richards
  43. Sacramento Kings: Jahmius Ramsey
  44. Chicago Bulls: Marko Simonovic
  45. Milwaukee Bucks: Jordan Nwora
  46. Portland Trail Blazers: CJ Elleby
  47. Boston Celtics: Yam Madar
  48. Golden State Warriors: Nico Mannion
  49. Philadelphia 76’ers: Isaiah Joe
  50. Atlanta Hawks: Skylar Mays
  51. Golden State Warriors: Justinian Jessup
  52. Houston Rockets: Kenyon Martin Jr.
  53. Washington Wizards: Cassius Winston
  54. Indiana Pacers: Cassius Stanley
  55. Los Angeles Clippers: Jay Scrubb
  56. Charlotte Hornets: Grant Riller
  57. Brooklyn Nets: Reggie Perry
  58. Philadelphia 76’ers: Paul Reed
  59. Toronto Raptors: Jalen Harris
  60. Milwaukee Bucks: Sam Merrill

9 AVRUPALI DRAFT EDİLDİ

Eurohoops'un haberine göre 9 Avrupalı oyuncu da 60 kişilik listede kendisine yer buldu.

Fransızların büyük umut beslediği ve Ulm’de gayet iyi bir sezonu geride bırakan Killian Hayes, 7. sıradan Detroit Pistons yolu tutarak en yüksek sırada seçilen Avrupalı oyuncu oldu.

Maccabi Tel Aviv ile iyi bir yıl geçirdikten sonra drafta katılan Deni Avdija, Washington Wizards tarafından 9. sırada seçildi.

Olympiakos’ta pek süre alamasa da potansiyeline güvenilen Aleksej Pokusevski, 18. sırada Oklahoma City Thunder‘ın seçimi oldu.

İtalyan pasaportuna da sahip Arjantinli guard Leandro Bolmaro’yu (Barcelona) seçen ekip ise 23. sıradan Minnesota Timberwolves oldu.

Phiadelphia 76’ers, geçtiğimiz sezonu ASVEL’de bitiren Fransız guard Theo Maledon’u 34. sıradan seçti.

Oklahoma City Thunder, 37. sıradan Zaragoza forması giyen Çek oyuncu Vit Krejci’yi kadrosuna dahil etti.

KK Mega Basket forması giyen Marko Simonovic, 44. sırada Chicago Bulls tarafından draft edildi.

Boston Celtics 47. sıradan İsrailli oyun kurucu Yam Madar’ı seçerken Golden State Warriors ise bir sonraki sırada İtalyan guard Nico Mannion’u draft etti.

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