NBA 2020 Draft'ı gerçekleştirildi

2020 NBA Draftı, Türkiye saatiyle sabaha karşı yapılan seçimlerle sona erdi. Yapılan 60 kişilik seçimler şöyle:

Minnesota Timberwolves: Anthony Edwards Golden State Warriors: James Wiseman Charlotte Hornets: LaMelo Ball Chicago Bulls: Patrick Williams Cleveland Cavaliers: Isaac Okoro Atlanta Hawks: Onyeka Okongwu Detroit Pistons: Killian Hayes New York Knicks: Obi Toppin Washington Wizards: Deni Avdija Phoenix Suns: Jalen Smith San Antonio Spurs: Devin Vassell Sacramento Kings: Tyrese Haliburton New Orleans Pelicans: Kira Lewis Boston Celtics: Aaron Nesmith Orlando Magic: Cole Anthony Detroit Pistons: Isaiah Stewart Oklahoma City Thunder: Aleksej Pokusevski Dallas Mavericks: Josh Green Detroit Pistons: Saddiq Bey Miami Heat: Precious Achiuwa Philadelphia 76ers: Tyrese Maxey Denver Nuggets: Zeke Nnaji Minnesota Timberwolves: Leandro Bolmaro Denver Nuggets: RJ Hampton Oklahoma City Thunder: Immanuel Quickley Boston Celtics: Payton Pritchard Utah Jazz: Udoka Azubuike Minnesota Timberwolves: Jaden McDaniels Toronto Raptors: Malachi Flynn Memphis Grizzlies: Desmond Bane Dallas Mavericks: Tyrell Terry Charlotte Hornets: Vernon Carey New York Knicks: Daniel Oturu Philadelphia 76ers: Theo Maledon Memphis Grizzlies: Xavier Tillman Dallas Mavericks: Tyler Bey Oklahoma City Thunder: Vit Krejci Detroit Pistons: Saber Lee New Orleans Pelicans: Elijah Hughes Sacramento Kings: Robert Woodard San Antonio Spurs: Tre Jones Charlotte Hornets: Nick Richards Sacramento Kings: Jahmius Ramsey Chicago Bulls: Marko Simonovic Milwaukee Bucks: Jordan Nwora Portland Trail Blazers: CJ Elleby Boston Celtics: Yam Madar Golden State Warriors: Nico Mannion Philadelphia 76’ers: Isaiah Joe Atlanta Hawks: Skylar Mays Golden State Warriors: Justinian Jessup Houston Rockets: Kenyon Martin Jr. Washington Wizards: Cassius Winston Indiana Pacers: Cassius Stanley Los Angeles Clippers: Jay Scrubb Charlotte Hornets: Grant Riller Brooklyn Nets: Reggie Perry Philadelphia 76’ers: Paul Reed Toronto Raptors: Jalen Harris Milwaukee Bucks: Sam Merrill

9 AVRUPALI DRAFT EDİLDİ

Eurohoops'un haberine göre 9 Avrupalı oyuncu da 60 kişilik listede kendisine yer buldu.

Fransızların büyük umut beslediği ve Ulm’de gayet iyi bir sezonu geride bırakan Killian Hayes, 7. sıradan Detroit Pistons yolu tutarak en yüksek sırada seçilen Avrupalı oyuncu oldu.

Maccabi Tel Aviv ile iyi bir yıl geçirdikten sonra drafta katılan Deni Avdija, Washington Wizards tarafından 9. sırada seçildi.

Olympiakos’ta pek süre alamasa da potansiyeline güvenilen Aleksej Pokusevski, 18. sırada Oklahoma City Thunder‘ın seçimi oldu.

İtalyan pasaportuna da sahip Arjantinli guard Leandro Bolmaro’yu (Barcelona) seçen ekip ise 23. sıradan Minnesota Timberwolves oldu.

Phiadelphia 76’ers, geçtiğimiz sezonu ASVEL’de bitiren Fransız guard Theo Maledon’u 34. sıradan seçti.

Oklahoma City Thunder, 37. sıradan Zaragoza forması giyen Çek oyuncu Vit Krejci’yi kadrosuna dahil etti.

KK Mega Basket forması giyen Marko Simonovic, 44. sırada Chicago Bulls tarafından draft edildi.

Boston Celtics 47. sıradan İsrailli oyun kurucu Yam Madar’ı seçerken Golden State Warriors ise bir sonraki sırada İtalyan guard Nico Mannion’u draft etti.