Nazmi Arıkan ve şoförünün katili cezaevinde yaşamına son verdi!

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde eğitimci Nazmi Arıkan (69) ile şoförü Şerif Eker'in (46) öldürülmesiyle ilgili iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ufuk Akçekaya (49), kaldığı İzmir 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik odada kendini asarak yaşamına son verdi.

DHA'nın haberine göre Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu, evli ve 2 çocuk babası Nazmi Arıkan, şoförü Şerif Eker ile geçen yıl Kurban Bayramı tatili için Gelibolu'nun Karainebeyli köyünde küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan çiftliğine geldi.

Çiftlik çalışanları, 13 Temmuz öğle saatlerine kadar Arıkan ve Eker'i göremeyince şüphelendi. Telefonla da ulaşılamayınca kontrol için çiftlik evine giren çalışanlar, Arıkan ile Eker'i kanlar içerisinde buldu. İhbarla gelen ekipler, ikilinin çok sayıda bıçak darbesi ile öldürüldüğünü belirledi. Otopside Arıkan'da 47, Eker'de ise 66 kesici ve delici alet yarası tespit edildi. Nazmi Arıkan ile Şerif Eker'in cenazeleri, 15 Temmuz'da İstanbul'da toprağa verildi.