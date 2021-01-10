"HAFTANIN EN GÜZEL ANI"

Yaklaşık üç senedir mutlu bir evlilik sürdüren çiftten Kurbanzade, kızı Narin ve eşinin birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Nazlı Kurbanzade'nin, "Bu hafta o kadar yoğundu ki... İş güç, ev koşturmacası derken buraları iyice boşladım. Bu haftanın en güzel anlarından biri benim için" notunu düştüğü gönderiye beğeni yağdı.

Ali Sunal da aynı fotoğrafı, "İyi haftasonları" notuyla takipçileriyle paylaştı.