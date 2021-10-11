Nazlı Kayı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Hacı Sabancı ile dünya evine giren Nazlı Kayı, sosyal medyada konuşulmaya başlandı. İşte Nazlı Kayı ile ilgili bilgiler...

NAZLI KAYI KİMDİR?

27 yaşında olan Nazlı Kayı, Bursalı bir ailenin kızı. Liseye kadar Bursa'da yaşayan Kayı, Koç Lisesini kazandıktan sonra İstanbul'a yerleşti ve bir daha da Bursa'ya dönmedi.

Londra’daki University Of Westminster'da hukuk bölümünden mezun oldu. Ardından İstanbul Modern'de sanat tarihiyle ilgili dersler almaya başladı.