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Nazan Öncel, Bursa Açıkhava Tiyatrosu'nda vereceği konseri son dakika iptal etti.

Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Nazan Öncel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Arkadaşlar merhaba, bugün Bursa Açıkhava'da yapılması planlanan konserimizi organizatörün sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle iptal etmek zorunda kalıyorum. Ben ki meslek hayatım boyunca sağlık sorunları dışında hiçbir konserimi iptal etmiş sanatçı değilim. Bu yaz 16 Haziran'da bayram nedeniyle boşalmış olan İstanbul'a ve pazar gününe konser koydular üstelik çok hastaydım dört serum yiyerek gittim ve açık havayı full dolduran sizler için o konseri söylemesi ayıp bir kuruş bile almadan tam repertuvarla sonuna kadar tamamladım.

"PARALARINIZIN İADESİNİ İSTEYİN" Sevenlerinin bilet iadelerini istemelerini söyleyen Nazan Öncel, daha sonra sözlerini; "Sizden ricam bu akşamki Bursa biletlerinizi nereden aldıysanız paranızın lütfen iadesini isteyin. Affınıza sığınarak hepinizden özür diliyorum. Nice konserlerde buluşacağız hiç merak etmeyin. Sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum ta buradan oraya kadar" diyerek sürdürdü.