"ÇOK MUTLUYUZ"

Elmas, düğün sonrası verdiği röportajda, "Çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Film gibi bir kare vardı. Bizim bir araya gelme sebebimiz Cimbom'luluğumuz. Erol'u ilk gördüğümde evleneceğim insan olduğunu anlamıştım" ifadelerini kullanmıştı.