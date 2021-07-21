SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Öte yandan 2019'da iş insanı Erol Özmandıracı ile evlenen ve pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Naz Elmas, yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın diline düşmüştü.