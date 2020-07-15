Ventura Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre; otopsi sonrası Naya Rivera'nın boğularak öldüğü belirlendi ve olay kayıtlara 'kaza' olarak geçti.

Rapora göre; Rivera'nın bedeninde herhangi bir travmatik yara, kanında da uyuşturucu ve alkol izi bulunmuyor.