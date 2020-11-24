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Navtex nedir, Türkçesi ne demek? Navtex ilanı ne anlama gelir?

Türkiye'nin gün itibariyle Ege'de arka arkaya 3 kez Navtex ilanı açıklamasının ardından Navtex yine gündem oldu. Peki Navtex nedir, anlamı ne? İşte merakla araştırılan Navtex ilanı ile ilgili bilgiler...

24.11.2020 - 20:54 | Güncelleme: ABONE OL
Navtex nedir, Türkçesi ne demek? Navtex ilanı ne anlama gelir?

NAVTEX kelimesi özellikle Doğu Akdeniz'deki güncel gelişmelerle birlikte sık sık gündeme geliyor. Son dakika haberine göre, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin görev süresi 29 Kasım'a kadar uzatıldı. Peki Navtex nedir, ne anlama geliyor? İşte Navtex hakkında...

NAVTEX NEDİR?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

TÜRK DENİZLERİNDE NAVTEX

Türk karasularında Navtex Mesaj ve Seyir duyuruları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşiongrafi Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya, Samsun, İstanbul ve İzmir yayın istasyonlarından çıkarılmaktadır. Seyir duyuruları Sivil - Askeri tüm Gemi ve Tekneler için bağlayıcı niteliktedir. bu duyurular aynı zamanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web sitesinde de yayınlanarak denizcilerin güvenli seyirleri garanti edilmektedir.

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