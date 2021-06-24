NAVTEX ilan etmek ne demek? sorusu vatandaşların gündeminde. Türkiye, Ege Denizi'nin uluslararası sularında NAVTEX ilan etti. NAVTEX kararı mutabakata rağmen Atina'nın turizm sezonunda NAVTEX ilan etmesi üzerine alındı. İşte NAVTEX ile ilgili detaylar...

NAVTEX İLAN ETMEK NE DEMEK?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.