Dünya genelinde yakından takip edilen son gelişmeler nedeniyle NATO üyesi ülkeler NATO Liderler Zirvesi'nde buluşmak için sözleşti. Peki, şimdiden büyük bir merakla beklenen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı NATO Zirvesi ne zaman, nerede ve saat kaçta yapılacak?