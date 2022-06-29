NATO Zirvesi'nde 'Rus Salatası'

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Bu yıl Madrid'de gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nde ana gündem maddesi Rusya'nın Ukrayna'yı saldırısı sonrası bir kez daha önem kazanan güvenlik konusu.

Zirvede NATO'ya yönelik tehditlere karşı stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunması da planlanıyor.

Ancak NATO'nun savaşın ardından büyük tehlike olarak gördüğü ve ağır yaptırımlar uyguladığı Rusya'nın zirvede olmasa da 'menü'deki varlığı herkeste şaşkınlık yarattı.

İspanya'da sıklıkla tercih edilen Rus salatası NATO zirvesine yemekleri de hazırlayan restoranın menüsünde İspanyolca "Ensaladilla Rusa" adıyla belirtilirken, İngilizce olarak 'Rus stili patates salatası' olarak belirtildi.

Gazeteci Iñaki López paylaşımında "NATO zirvesinde Rus salatası mı? Bu yemek seçimi karşısında biraz şaşırdım" dedi.

* Haberin görselleri Shutterstock ve AP'den alınmıştır.