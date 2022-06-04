NATO'ya ait 40'dan fazla savaş gemisi Stockholm'de

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NATO ülkelerine ait 40'dan fazla savaş gemisi, 16 ülkenin 45'den fazla mürettebat, 75'den fazla uçak ve yaklaşık 7000 personel ile katıldığı Baltık Operasyonları “Baltops 22” çerçevesinde Stockholm'e ulaştı.

Frihamnen limanına demirleyen savaş gemileri arasında, HMS Defender da yer aldı.

RUSYA DA PASİFİK'TE TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, donanma güçlerinin bugün başlattığı askeri tatbikatın uzak deniz bölgesinde Amiral Sergey Avakyants’ın komutasında gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Rus Pasifik Donanmasının tatbikatına 40'tan fazla savaş gemisi ile 20 uçak ve helikopterin katılmıştı.

Mareşal Krılov komuta gemisi, Mareşal Şapoşnikov fırkateyni, antidenizaltı gemiler ve korvetler, mayın tarama gemileri ile destek gemilerinin belirlenen alanlarda faaliyet gösterdiği kaydedilen açıklamada "Tatbikat esnasında gemi grupları, deniz havacılığı ile sahte bir düşmanın denizaltılarını arayacak, taktik gemi gruplarının hava savunmasının organizasyonu yapılacak, yüzey ve hava hedeflerinde muharebe eğitimi tatbikatları yapacak. Ayrıca denizdeki kuvvetlerin lojistiği organize edilecek" denilmişti.