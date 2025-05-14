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        NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılış etkinliği

        NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılış etkinliği Side'de yapıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 21:43 Güncelleme: 14.05.2025 - 21:45
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        NATO Side'de toplandı
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        NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılış etkinliği Side'de yapıldı.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "Antalya’da düzenlediğimiz NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın açılış etkinliği için Side’nin tarihi atmosferinde NATO Genel Sekreteri Rutte ve mevkidaşlarımla bir araya geldik."

        TOPLANTIYA DAİR

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile müttefik ülkelerin Dışişleri Bakanları ve diğer üst düzey NATO yetkililerinin bir araya geleceği toplantı, bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın verdiği resepsiyonla başladı.

        NATO üyesi 32 müttefikin temsil edileceği toplantı, yarın Belek'teki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenecek oturumlarla devam edecek.

        NATO Zirveleri öncesinde Müttefik Bakanlar arasında ilave görüş alışverişine imkan sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek toplantıda, 24-25 Haziran'da Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları ele alınacak.

        Avrupa güvenliğinin geleceği ile transatlantik güvenliğinde külfet paylaşımının gözden geçirilmesine yönelik gayretler toplantının öncelikli gündem maddesi olacak.

        Bakan Fidan'ın, toplantıda, 76 yıldır Avrupa-Atlantik güvenliğinin belkemiğini oluşturan NATO'nun daha güçlü, etkin ve caydırıcı kılınmasının ve bu asli rolünün aşındırılmamasının önemini belirtmesi, bu yöndeki gayretlerin ağırlık merkezini, ittifak dayanışmasının ve birliğinin daha da pekiştirilmesinin oluşturduğuna dikkati çekmesi bekleniyor.

        Ayrıca, Fidan'ın Türkiye'nin güçlü ordusu, modern askeri yetenekleri ve gelişmiş savunma sanayi altyapısıyla Avrupa-Atlantik güvenliğine katkılarını sürdürmeye ve daha fazla sorumluluk üstlenmeye kararlı olduğunu vurgulaması, Avrupa güvenliğinin geleceğine dair süreçlerdeki ağırlığı ve konumu itibarıyla Türkiye gibi Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan müttefiklerin AB'nin savunma alanındaki gayretlerine gereğince katılımının şart olduğunun altını çizmesi öngörülüyor.

        Toplantıda, NATO'nun gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2'si kriterinin üzerinde olan Türkiye'nin savunmaya daha fazla yatırım yapmaya ve modern yeteneklerini daha da geliştirmeye kararlı olduğunun ifade edileceği, müttefikler arasındaki savunma sanayisi işbirliği ve ticaretinin önündeki engellerin tamamen kaldırılmasının savunma harcamalarının asıl amacı olan kritik yeteneklerin geliştirilebilmesi açısından asli önemde olduğunun da vurgulanması planlanıyor.

        Hakan Fidan'ın "360 derece güvenlik" anlayışıyla da Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılmasının yanı sıra ittifaka mücavir bölgeler ile Orta Doğu'da barış ve istikrarın hakim kılınmasının gerekliliği, terörizmle mücadelede hakiki dayanışma sergilenmesi gerektiği konularında da değerlendirmede bulunması bekleniyor.

        Bakan Fidan, toplantı kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapacak.

        Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı, yarın sona erecek.

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