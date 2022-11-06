NATO'dan Kosova'da diyalog çağrısı

KFOR'dan yapılan açıklamada, durumun yakından takip edildiği, Kosova'da herkes için güvenli bir ortamın sürdürülmesi amacıyla Sırbistan ve Kosova hükümetlerinin yanı sıra uluslararası ortaklarla iş birliğinin sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "Herkese farklılıkları yapıcı diyalogla ele almaları ve tartışmaları çağrısında bulunuyoruz. Topluma ilerleme getirin! Görüşlerinizi barışçıl yollarla ifade edin ve uzlaşı arayın!" ifadelerine yer verildi.
Kosova'da araç plakalarının kullanımıyla ilgili gelişmeler son aylarda gerginliğe neden oluyor.
Son olarak Kosova hükümetinin Sırp makamlarınca ülkedeki Sırplara verilen araç plakalarının, "RKS" (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesiyle ilgili kararına karşılık Kosovalı Sırplar, ülkedeki merkezi ve yerel kurumlardan çekildi.
KOSOVA-SIRBİSTAN GERGİNLİĞİ
Kosova hükümeti, temmuz sonunda Sırbistan'a mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda "Sırbistan kimlik kartlarıyla Kosova'ya giriş/çıkış yapanlara geçici beyan formları verilmesi" ve "Sırp makamlarınca Kosova'daki Sırplara verilen araç plakalarının 'RKS' (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi" ile ilgili kararların yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.
Kosova'daki Sırplar, buna tepki göstererek ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmış ve ülkede gerilim artmıştı.
Kosova hükümeti, daha sonra Sırbistan ile sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılması şartıyla krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.
Kosova tarafı, son olarak "yasa dışı" olarak nitelendirdikleri araç plakalarının yeniden tescil sürecinin Nisan 2023'e ertelendiğini, bu araçların sahiplerine önce uyarıda bulunulacağını, ardından ceza verileceğini ve son olarak test plakalarının yerleştirileceğini duyurmuştu
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