Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

NATO nedir? NATO ne zaman kuruldu? NATO faaliyetleri neler? NATO üyeleri kimler?

NATO üye ülkeleri kimler? NATO nedir ve faaliyetleri neler?

Rusya Ukrayna savaşında yaşanan gelişmeler ile birlikte NATO üyesi ülkeler merak ediliyor. Açılımı Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü olan NATO'nun faaliyetleri ve kurucu ülkeleri araştırılıyor. Peki, NATO nedir, faaliyetleri neler? İşte NATO üye ülkeleri

05.03.2022 - 11:26 | Güncelleme: GÜNDEM

  • NATO NEDİR?

    Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, 4 Nisan 1949'da 12 ülke tarafından imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na dayanarak kurulan ve farklı dönemlerde 18 ülkenin daha katıldığı uluslararası askerî bir ittifaktır.

    NATO'NUN GÖREVİ NEDİR, NE İŞ YAPAR?

    Örgüt üyeleri herhangi bir dış güçten gelebilecek saldırıya karşı ortak savunma yapmaktadır. NATO'nun merkezi, örgütün Kuzey Amerika ve Avrupa'daki 30 üyesinden biri olan Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunmaktadır. 21 ülke NATO'nun "Barış İçin Ortaklık" adlı girişiminde yer alırken 15 ülke kurumlaşmış diyalog programlarına dâhildir. Tüm NATO üyelerinin toplam askerî harcaması, dünyadaki savunma harcamalarının %70'inden fazladır. Üyelerin savunma harcamalarının GSYİH'lerinin %2'si kadar olması gerekmektedir

  • POLİTİK - NATO demokratik deǧerleri desteklemektedir ve üyelerine sorunları çözmek, güven olușturmak ve uzun vadede çatıșmaları önlemek için savunma ve güvenlikle ilgili danıșma ve iș birliǧi sunmaktadır..

    ASKERİ - NATO ihtilafların barıșçıl yollarla çözülmesini kendisine görev edinmiştir. Diplomatik girişimlerin bașarısız olması halinde, kriz yönetimi operasyonu düzenlemek için askeri güce sahiptir. Bu operasyonlar, NATO’nun kuruluș antlașmasının toplu savunma maddesine (Washington Antlașması’nın 5. Maddesi) dayanarak veya Birleșmiș Devletler emri altında tek bașına yahut diǧer ülkeler ve uluslararası kurulușlarla iș birliǧi halinde gerçekleștirilir.

  • NATO GENEL SEKRETERİ KİMDİR?

    NATO Genel Sekreteri, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün en yetkili çalışanı olarak görev yapan bir diplomattır. Genel Sekreter ittifakın çalışmalarını koordine eder ve Kuzey Atlantik Konseyi'nin başıdır. Mevcut Genel Sekreter daha önce Norveç başbakanı olan Jens Stoltenberg'dir.

  • NATO ÜYELERİ KİMLER?

    NATO Kuzey Amerika ve Avrupa'dan 30 üye ülkeden oluşuyor.

    BİRLEȘİK DEVLETLERİ (1949)

    BELÇİKA (1949)

    BİRLEȘİK KRALLIK (1949)

    DANİMARKA (1949)

    FRANSA (1949)

    HOLLANDA (1949)

    İTALYA (1949)

    İZLANDA (1949)

    KANADA (1949)

    LÜKSEMBURG (1949)

    NORVEÇ (1949)

    PORTEKİZ (1949)

    TÜRKİYE (1952)

    YUNANİSTAN (1952)

    ALMANYA (1955)

    İSPANYA (1982)

    ÇEK CUMHURİYETİ (1999)

    MACARİSTAN (1999)

    POLONYA (1999)

    BULGARİSTAN (2004)

    ESTONYA (2004)

    LETONYA (2004)

    LİTVANYA (2004)

    ROMANYA (2004)

    SLOVAKYA (2004)

    SLOVENYA (2004)

    ARNAVUTLUK (2009)

    HIRVATİSTAN (2009)

    KARADAǦ (2017)

    KUZEY MAKEDONYA (2020)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.