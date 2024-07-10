NATO liderlerinden aile fotoğrafı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarıyla aile fotoğrafı çektirdi
Giriş: 10.07.2024 - 19:59 Güncelleme: 10.07.2024 - 20:09
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ABD'nin başkenti Washington'da 9-11 Temmuz'da düzenleniyor.
Zirveye katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarıyla aile fotoğrafı çekimine katıldı.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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