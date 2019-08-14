14 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
NATO Sözcüsü Oana Lungescu yaptığı açıklamada, dün iki adet SU-27 tipi Rus savaş uçağının eşlik ettiği Rusya'ya ait TU-214 uçağının, Baltık Denizi üzerindeki NATO hava sahasına yakın bir noktada takip edildiğini ifade etti.
AA'nın haberine göre TU-214'ün geçerli uçuş planı olduğunu ancak bu uçağa eşlik eden iki adet SU-27 jetinin uçuş planının gözükmediğini belirten Lungescu, SU-27'lerin sinyal gönderen cihazlarının kapalı olduğunu ve hava trafik kontrol merkeziyle iletişim kurmadıklarını kaydetti.
Lungescu, bunun üzerine, NATO'nun Baltık Hava Kontrol Misyonu'na ait iki jetin rutin bir şekilde hava araçlarını tanımlamak için havalandığına dikkati çekerek "(NATO jetleri) Rus uçaklarını güvenli mesafeden gözetlediler ancak bir Rus savaş jeti güvenli olmayan manevra gerçekleştirerek NATO jetinin uçuş yolunu kesti." diye konuştu.
Öte yandan, Lungescu, NATO'nun TU-214 uçağında kim olduğuna dair resmi bir bilgisi olmadığını vurguladı.
Rus basını, NATO’ya ait F-18 uçağının Baltık Denizi’ndeki tarafsız suların üzerinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun bulunduğu uçağa yaklaşmaya çalıştığı ancak Rus SU-27 uçaklarının F-18’i uzaklaştırdığını iddia etmişti.
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