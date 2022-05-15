Stoltenberg ve Blinken'den Türkiye açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarına ilişkin "Türkiye önemli bir müttefikimiz. Türkiye, bazı endişelerini dile getirdi ve NATO'da her zaman olduğu gibi, endişeler mevcut olduğunda ortak bir zemin bulabileceğimizden eminim" dedi.
"Avrupa'daki yeni güvenlik gerçeğini yansıtacak şekilde NATO'nun caydırıcılığını ve savunmasını güçlendirmek için önemli kararlar alacağız" diyen Stoltenberg ayrıca "Finlandiya ve İsveç NATO'nun yakın ortaklarıdır. NATO'ya başvurmak kendi kararlarıdır" ifadelerini kullandı.
BLINKEN: FİKİR BİRLİĞİNE VARACAĞIMIZA İNANIYORUM
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise konuya ilişkin Bakan Çavuşoğlu ile görüştüğünü söyledi. Blinken "Berlin'de Çavuşoğlu ile konuşma fırsatı buldum. Fikir birliğine varacağımıza inanıyorum" dedi.
FİNLANDİYA CUMHURBAŞKNI "GÖRÜŞMEYE HAZIRIM" DEMİŞTİ
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakan Sanna Marin bugün düzenledikleri ortak basın toplantısında, Niinistö ile Dış ve Güvenlik Politikaları Bakanlık Komitesinin, ülkenin NATO üyeliği başvurusunu onayladığını açıklamıştı.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda olumlu düşüncede olmadıkları açıklamasına ilişkin soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye hazır olduğu yanıtını vermişti.
Finlandiya'nın NATO üyeliğine Türkiye'nin olumsuz bakması karşısında şaşkın olduklarını dile getiren Niinistö, "Şimdi çok net bir cevaba ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gündeme getirdiği sorunlar hakkında yeni bir görüşmeye hazırım" demişti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "BU NOKTADA OLUMLU BAKMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL" DEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin NATO sürecine ilişkin "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan ile ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKPC'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumdalar. Ve oraların hatta daha da ileri gidiyorum parlamentolarında da yer alıyorlar. Bu noktada bizim olumlu bakmamız mümkün değil."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde, NATO'da müttefik olacak bir ülkenin terör örgütü YPG/PKK'ya destek vermemesi gerektiğini belirterek, "Bu iki ülke (İsveç ve Finlandiya) PKK ve YPG'ye açık bir şekilde destek vermektedir. Bunlar terör örgütüdür" demişti.
ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI: NATO'NUN KAPILARI AÇIK
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Finlandiya ve İsveç için NATO'nun kapılarının açık olduğunu ve bu kapıdan geçmeye karar verirlerse onları, kolları açık bir şekilde karşılayacaklarını söyledi.
NATO'nun, herkes için güvelik açısından her zamankinden daha önemli hale geldiğini belirten Baerbock, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın, ortak değerleri ve ilkeleri paylaşanları her zamankinden daha da yakınlaştırdığını ifade etti.
Baerbock, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, Finlandiya ve İsveç'in büyük olasılıkla NATO'ya katılımına yol açacağını, bunun 24 Şubat'tan önce planlanmadığını aktararak, bu iki ülkenin sadece dost ve partner değil çoktan Avrupa ailesinin üyeleri olduğunu kaydetti.
Bundan dolayı bu ülkelerin kendi güvenliğiyle ilgili alacakları tüm kararlara tam destek vereceklerini vurgulayan Baerbock, "Onlar için NATO'nun kapıları açıktır ve eğer bu kapıdan geçmeye karar verirlerse onları, kollarımızı açarak karşılarız." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!