NATO'dan Ukrayna'ya destek mesajı

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Stoltenberg, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında sosyal medyadan açıklamada bulundu.

Zelenskiy'e "Rusya tehdidi karşısında Ukrayna'ya NATO'nun güçlü desteğini ifade ettiğini" belirten Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Rusya'ya acilen gerginliği düşürmesi çağrısı yaptığını bildirdi.

Jens Stoltenberg, "Rusya ile yeniden diyalog kurmaya hazırız ancak ana ilkelerimizden taviz vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri varlığını artırmasının ardından Batı ile arasında gerginlik artmış, Moskova, ABD ve NATO'ya Avrupa'nın güvenliği hakkında anlaşma önerilerinde bulunmuştu. Rusya ile ABD ve NATO arasında bu konuda geçen hafta yapılan görüşmeler sonuç vermemişti.

Ukrayna'ya karşı saldırgan tutum izleyeceği iddialarını reddeden Rusya, NATO'nun doğuya doğru genişlememesi için garanti verilmesini istiyor.