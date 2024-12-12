NATO'dan Türkiye'ye övgü

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İttifak'ın ciddi güvenlik riskleriyle karşılaştığı mevcut dönemde savunma üretimi ve harcamalarını artırmanın birincil öncelik olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin Avro-Atlantik bölgesinin savunmasına önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Rutte, düşünce kuruluşu Carnegie Europe'un Brüksel'de düzenlediği etkinlikte konuştu.

Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran'dan Avro-Atlantik bölgesinin güvenliğine yönelik ciddi tehditlerin olduğuna dikkati çeken Rutte, "Güvenlik durumu iyi görünmüyor. Hayatım boyunca gördüğüm en kötü durum." değerlendirmesinde bulundu.

Rutte, savunma üretimi ve harcamalarını artırmanın İttifak'ın kati birinci önceliği olduğuna kanaat getirdiğini vurgulayarak, "Bu, hepimizin bu kez daha hızlı ve daha sert olmamızı, savaş dönemi zihniyetine geçmemizi, savunma üretimimizi ve savunma harcamalarımızı turboşarj etmemizi gerektiriyor." dedi.

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Bugünkü durumun "ne savaş ne de barış" hali olduğuna dikkati çeken Rutte, "NATO'nun caydırıcı etkisi halen yerinde ama yarın için endişeliyim." diye konuştu.