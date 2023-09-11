NATO'dan Rusya'ya gözdağı: Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük tatbikat

Bu açıklamanın ardından NATO liderleri, Temmuz ayında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılan zirvede, yeni bölgesel savunma planları ve tehditlere hızla yanıt verebilecek çok uluslu bir güç olan Müttefik Mukabele Gücü'nün kurulması konusunda anlaştılar.