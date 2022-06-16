NATO'dan Baykar'a sürpriz ziyaret

Baykar'ın geliştirdiği TB2, TSK’nın Suriye ve Kuzey Irak’taki operasyonlarda, Karabağ ve Ukrayna’da ‘savaşın dengesini değiştiren’ unsur olarak boy gösterdi. İHA ve SİHA'ların bu başarısı tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor.

NATO Parlamenter Asamblesi Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu, Türkiye'nin milli ve özgün olarak İHA, SİHA, TİHA ve İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma'yı geliştiren Baykar'a süpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

BAYKAR ZİYARETİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Baykar, süpriz ziyareti resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Twitter'dan yapılan paylaşımda, "NATO Parlamenter Asamblesi Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu'nu, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde ağırladık. Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği, sınıfında dünya lideri olan İHA'larımızı ve Milli Teknoloji Hamlesi'ni anlattık" ifadelerine yer verildi.