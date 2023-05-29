Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya NATO, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

NATO'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı 2. Tur Seçimini kazanarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı. Stoltenberg mesajında, "Birlikte çalışmayı sürdürerek temmuzdaki NATO Zirvesi'ne hazırlanmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi

Giriş: 29.05.2023 - 00:24 | Güncelleme: ABONE OL
NATO, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
NATO, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçildiği için tebrik ederek, "Birlikte çalışmayı sürdürerek temmuzdaki NATO Zirvesi'ne hazırlanmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

NATO Genel Sekreteri, "Birlikte çalışmayı sürdürerek temmuzdaki NATO Zirvesi'ne hazırlanmayı sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Twitter, AB Dezenformasyon Kodu’ndan çekildi
Twitter, AB Dezenformasyon Kodu’ndan çekildi
Türkiye'nin ilk Bizans tarihi uzmanı
Türkiye'nin ilk Bizans tarihi uzmanı
Otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Gece kulübündeki yangın korkuttu
Gece kulübündeki yangın korkuttu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.