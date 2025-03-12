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        Haberler Dünyadan Natalie Portman yeni sevgilisiyle Paris'te görüntülendi - magazin haberleri

        Natalie Portman yeni sevgilisiyle Paris'te görüntülendi

        İki çocuğun babası Benjamin Millepied ile geçen yıl resmen boşanan Natalie Portman, yeni sevgilisi Tanguy Destable ile Paris Moda Haftası etkinliğinden çıkarken görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 10:39 Güncelleme: 12.03.2025 - 10:39
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        Yeni sevgilisiyle Paris'te
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        11 yıllık eşi Benjamin Millepied’den 2023’te ayrılan ve geçen yılın başında da resmen boşanan Natalie Portman, yeni aşkı Tanguy Destable ile birlikte Paris'te görüntülendi. ABD’li oyuncu, Millepied’den sonra gönlünü kaptırdığı Fransız sevgilisiyle, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen bir partiye katıldı.

        43 yaşındaki oyuncu ve 44 yaşındaki müzisyen sevgilisi parti mekânından çıkarken basın mensuplarıyla karşılaştı.

        Tanguy Destable'nin ünlü bir moda evinin defilesi için müzik prodüksiyonu yaptığı, ancak Portman'ın o defileye katılmadığı, sevgilisine sadece after-party'de eşlik ettiği öğrenildi.

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        Çiftin ne zaman tanıştığı ve ilişkiye ne zaman başladığı bilinmiyor. 2024’te de birlikte görüntülenmişlerdi ancak o zaman sevgili olup olmadıkları bilinmiyordu.

        Natalie Portman’ın iki çocuğunun babası ve Benjamin Millepied ile boşanması, resmi olarak 2024'ün başlarında sonuçlandı. 2023’te sessizce ayrıldıkları ancak bir yıl sonra öğrenildi.

        Natalie Portman, büyük aşk yaşadığı dansçı ve koreograf Benjamin Millepied ile 2012'de evlendi. ‘Siyah Kuğu’ (Black Swan) filminin setinde başlayan aşklarını, önce oğulları Aleph ile ardından da Amalia adlı kızlarıyla taçlandırdılar. Oğulları 13, kızları ise 8 yaşında.

        Natalie Portman, Benjamin Millepied ile 11 yıl evli kaldı

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        #Natalie Portman
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