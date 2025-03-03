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        Haberler Spor Futbol Nasser Al-Khelaifi: Bonservisler ve maaşlara çözüm bulmamız lazım - Futbol Haberleri

        Nasser Al-Khelaifi: Bonservisler ve maaşlara çözüm bulmamız lazım

        Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) Başkanı ve UEFA İcra Komitesi Üyesi Nasser Al-Khelaifi, Karl-Heinz Rummenigge'nin kadro maliyetlerine bir üst sınır getirilmesi veya mevcut UEFA mali kuralları yerine futbolcu maaşlarına bir tavan uygulanması önerisine katıldığını ve bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 16:35 Güncelleme: 03.03.2025 - 16:35
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        "Bonservisler ve maaşlara çözüm bulmalıyız"
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        Paris Saint-Germain ve ECA Başkanı, UEFA İcra Komitesi Üyesi ve beIN Media Group yöneticisi Nasser Al-Khelaifi, kadro maliyetleri ve futbolcu maaşlarına ilişkin Alman basınına konuştu.

        Al-Khelaifi, Bayern Münih ve dünya futbolunun efsane isimlerinden Karl-Heinz Rummenigge’nin, ABD'deki gibi kadro maliyetlerine bir üst sınır getirilmesi veya mevcut UEFA mali kuralları (kulüp gelirinin yüzde 70'inin oyunculara, maaşlara ve menajerlere harcanabilmesi) yerine oyuncu maaşlarına bir tavan uygulanması önerisine katıldığını ve bir çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

        Nasser Al-Khelaifi, "Rummenigge’ye katılıyorum, bu soruna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Transfer ücretleri ve maaşlar giderek daha da çılgın hale geliyor ve kulüplerin gelirlerini aşmaya başladı, bu sürdürülebilir değil. Ancak Avrupa yasaları maaş sınırına izin vermiyor. Bu yüzden birbirimizle savaşmak yerine futbolu korumak için hepimizin bir araya gelmesi gerekiyor. Çünkü kulüpler iflas ettiğinde, futbolcular ve ligler de kaybeder" dedi.

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