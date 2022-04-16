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Son dakika: Nasreddin Hoca'nın kuruyan Akşehir Gölü su tutmaya başladı

Nasreddin Hoca'nın kuruyan gölü son yağışlarla eski günlerine kavuşuyor

Fıkralara konu olan ve geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle adeta bozkırı andıran görüntüsüyle gündeme gelen Akşehir Gölü, karların erimesi ve ilkbahar yağışlarıyla çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor

16.04.2022 - 13:12 | Güncelleme: GÜNDEM
AA

  • Afyonkarahisar-Konya sınırları içinde yer alan ve kuraklığa bağlı olarak geçen yıl tamamen kuruyan Akşehir Gölü, bu yıl artan su varlığıyla yüzleri güldürüyor.

     

  • Nasreddin Hoca'nın "Yu tutarsa" fıkrasında yoğurt yapmak için maya çaldığı Akşehir Gölü'nde, son yıllarda kuraklığın etkisiyle su varlığı azaldı.

     

  • Geçen yıl da tamamen kuruyan ve adeta bozkırı andıran görüntüsüyle gündeme gelen göl, kış mevsiminde ve ilkbaharda etkili olan yağışlarla yeniden suyla buluştu, yeniden kuş türlerine ev sahipliği yapmaya başladı.

     

  • Akşehir ve Eber Göller Birliği Başkanı Salih Akkaya, AA muhabirine, Akşehir Gölü'nün son yıllarda kurumasıyla gündeme geldiğini hatırlattı.

     

  • Bu yılın kar ve yağmurla bereketli geçtiğini vurgulayan Akkaya, "Akşehir'de karla kaplı gün sayısı 74 oldu. Uzun yıllardır böyle karlı günler görmüyorduk. Bu yağışlar, gölümüzü beslemesi, tarımsal potansiyelimizi artırması ve verimlilik anlamında çok önemli." dedi.

     

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