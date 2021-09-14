Afganistan temsilcisinden Taliban açıklaması

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Afganistan'da düşen hükûmetin Birleşmiş Milletler (BM) elçisi olan Andisha, Taliban'ın insan haklarını koruma sözünü tutmadığını ve uluslararası toplumun onlardan hesap sorması gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler organlarına akredite olan Andisha açıklamasında kadın haklarına ilişkin açıklamalarda da bulundu örgütün “Kadın haklarına saygı duyacağına 'söz' vermesine rağmen hakların manzaradan kaybolduğuna" referans verdi.

Örgüte karşı direniş güçleri olarak bilinen Pençşir vilayetindeki yaygın vahşete dikkat çeken Andisha, Taliban’ın genç erkek çocukları da dâhil olmak üzere hedefli infazlar ve yargısız infazlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Taliban'ın “yeni geçici hükûmetinin” Afganistan'ın ulusal birlik siyasi ve sosyal çeşitliliğini baltaladığını" vurguladı.

BBC: 20 SİVİLİN TALİBAN TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNE DAİR KANITLAR VAR

BBC bugün Pençir vilayetinde en az 20 sivilin öldürüldüğünü ve bölgede Taliban'ın cinayetlerine dair veriler olduğunu söyledi. Bölgedeki iletişim kesikliği nedeniyle de bilgi almanın zorlaştığına dikkat çekildi. Görgü tanıklarının ifadelerine yer verilen haberde BBC kanıtlara sahip olduğunu söylerken konuyla ilgi kesin bir doğrulama ve ayrıntılı bilgiler bekleniyor.

BBC'nin aktardığı haberde, Taliban tarafından öldürülenlerden birinin Abdül Sami adında bir dükkan sahibi olduğu belirtildi.