Nasipse Olur filmi oyuncuları kimler? Nasipse Olur konusu nedir? Sorusu sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. Başrollerini Algı Eke, Burak Sevinç'in aldığı Nasipse Olur filmi hakkında detaylar haberimizde...

NASİPSE OLUR OYUNCULARI KİMLER?

Algı Eke, Burak Sevinç, Nur Sürer

NASİPSE OLUR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Nasipse Olur, üst üste gelen felaketlere karşı inatçı bir mücadele veren genç bir kadının başına gelenleri konu ediyor. Günfer, geçimini pastacılıktan sağlayan genç bir kadındır. Babasının vefatından sonra büyük bir yıkıma uğrayan Günfer, tam kendisini toparlamaya çalışırken, amcasının kumar borcu yüzünden baba yadigarı olan emek fırınına mafyanın dadanmasıyla iyice kötü olur. Bunlar yetmezmiş gibi bir de evlenme hayalleri kurduğu Yaşar tarafından aldatıldığını öğrenmesi Günfer'i hayatını altüst eder. Başına gelen felaketlere karşı direnen Günfer'in hayatı, mahallenin zengin çocuğu Gökhan ile yollarının kesişmesi ile bambaşka bir hal alır.