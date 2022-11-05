Nasdaq’tan Hepsiburada’ya uyarı

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E-ticaret platformu Hepsiburada, kote olduğu ABD teknoloji borsası Nasdaq'’tan uyarı niteliğinde bir bildirim aldı.

Nasdaq Listeleme Nitelikleri Departmanı tarafından şirkete gönderilen uyarı yazısında, şirketin En Düşük İşlem Fiyatı'nı karşılayamadığı kaydedildi.

Nasdaq Listeleme Kuralları uyarınca, şirketlerin hisse başına 1,00 dolar tutarında teklif fiyatı şartı En Düşük İşlem Fiyatı kuralı olarak uygulanıyor.

Nasdaq'tan yapılan uyarıda, şirketin 2 Mayıs 2023'e kadar peş peşe 10 gün boyunca hisse fiyatını 1 doların üzerinde tutamaması halinde, gereklilikleri sağlayamadığı için Nasdaq’tan düşeceği bildirildi.

Hepsiburada'nın hisseleri Cuma günü kapanışta 0.71 dolar işlem gördü. Şirketin güncel piyasa değeri ise 232.9 milyon dolar kadar. Şirketin hisseleri en son 21 Eylül'de 1 doların üzerinde değerle kapanmıştı.

Hepsiburada, Nasdaq’tan Temmuz ayında da yanı yönde bir uyarı almıştı. Nasdaq, o dönem şirkete 180 gün boyunca 10 ardışık iş günü üst üste asgari alış fiyatı sınırına uyum sağlaması için süre tanımıştı.

YENİ YASAYI YATIRIMCILARINA ANLATTI

Öte yandan, Hepsiburada, yatırımcılarına da yeni yılda yürürlüğe girecek yeni e-ticaret yasası hakkında bir bilgi notu gönderdi.

Bilgi notunda, 2023 yılında müşteri indirimleri ile pazarlama ve reklam harcamalarının sınırlandırılacağı, platformdaki satıcıları ile ödemeler noktasında yapılan ticari anlaşmaların da yeniden düzenleneceği kaydedildi.

2024 yılında ise, yeni yasa kapsamında ödeme ve finansal servisler alanlarındaki iş kollarında operasyonların sınırlandırılacağı bildirildi. Yine aynı yıl içinde, özel markalı ürünlerin satışının da tüm e-ticaret sitelerinde yasaklanacağı aktarıldı.

2'İNCİ ÇEYREKTE ZARARI BÜYÜDÜ

Hepsiburada’nın 2022 Haziran sonu itibariyle aktif müşteri sayısı 11.7, aktif satıcı sayısı ise 88.7 bin olarak açıklanıyor.

Eylül ayında ikinci çeyrek sonuçlarını açıklayan Hepsiburada'nın net zararı 1 yıl içinde büyürken, 2021 yılının 2'inci çeyreğindeki 484.1 milyon TL’lik net zarara kıyasla, bu yılın ikinci çeyreğinde 566.3 milyon TL olarak gerçekleşti.

Yılın 2'inci çeyreğinde şirketin serbest nakit akışı da 184.6 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu rakam 2021’nin 2'inci çeyreğinde 1.299,8 milyon TL seviyesindeydi.

Şirketin faiz ve gelir öncesi kârı (FAVÖK) ise, 2021’in 2'inci çeyreğindeki -404.3 milyon TL’ye kıyasla, 2022’nin 2'inci çeyreğinde -593.8 milyon TL oldu.

NASDAQ'TAKİ İLK TÜRK OLDU

Hepsiburada, 1 Temmuz 2021'de, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin işlem gördüğü Nasdaq’ta halka arz edilen ilk Türk şirketi olmuştu.

Halka açıldığı dönemde, hisselerinin arz fiyatı 12 doları bulan Hepsiburada, piyasa değerini 4 milyar dolara kadar taşımıştı. Fakat, şirketin hisseleri halka arzın üzerinden geçen 1 aylık sürenin sonunda aşağı yönlü bir seyre geçmiş ve 3 aylık periyotta yüzde 50'e yakın değer kaybı yaşamıştı.