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ABD'de teknoloji hisselerinin yer aldığı Nasdaq Bileşik Endeksi dün tarihinde ilk kez 9000 puanın üzerine çıktı. Nasdaq günü yüzde 0.78 yükselişle 9.022 puandan kapattı.
Sık sık borsa rekorlarını kişisel başarısı olarak göstermeyi seven ABD Başkanı Donald Trump da bunun üzerine Twitter'da yoğun mesai harcamaya başladı. Trump takipçileriyle önce CNBC'nin 'Trump borsa rallisi geçmiş ABD başkanlarına fark atıyor' başlıklı haberini paylaştı.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2019
ÖNCEKİ BAŞKANLARI İKİYE KATLADI
Söz konusu haberde Trump'ın ilk 3 yılında S&P 500 endeksinin yüzde 50 yükseldiği, önceki ABD başkanlarında 3 yıllık ortalama yükselişin yüzde 23 olduğu ifade edildi. S&P 500'ün geçen hafta ilk kez 3200 puanı aştığı hatırlatılan haberde Fed'in bu yıl 3 kez faiz indirimine gitmiş olmasının piyasalardaki yükselişi desteklediğine işaret edildi. Bunun yanında ABD'de işsizlik oranının yüzde 3.5 ile son 40 yılın en düşük seviyesinde olmasının da yükselişte etkili olduğu vurgulandı.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2019
ÇİN ETKİSİ
Trump bu paylaşımından birkaç dakika sonra ise aşırı sağcı Breitbart haber sitesinin 'Nasdaq ilk kez 9000 puanı aştı' başlıklı haberini paylaştı. Trump'a verdiği yoğun destekle tanınan Breitbart, haberinde Çin'le birinci faz ticaret anlaşmasına varılmasının piyasalarda olumlu rüzgarlar estirdiği söylendi.
Trump bunun yanında borsadaki rekorlar sebebiyle kendisini öven destekçilerinin mesajlarını retweet etti.
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