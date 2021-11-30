NASA'nın yeni keşfi: 1 yıl 16 saat sürüyor!

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya'dan binlerce ışıkyılı uzaklıkta keşfettiği yeni bir gezegende bir yılın yalnızca 16 saat sürdüğü ifade edildi.

Gökbilimciler, TOI-2109b olarak adlandırılan gezegeni şimdiye kadar tespit edilen en sıcak ikinci gezegen olarak duyurdu.

Yeni duyurulan ötegezegen (Güneş Sistemi’nin dışında), bilim insanlarının "sıcak Jüpiterler" olarak adlandırdıkları bir kategoriye ait. Gökbilimciler bugüne kadar 400'den fazla sıcak Jüpiter tespit etmiş olsa da, araştırmacılar hiçbirinin TOI-2109b gibi olmadığını söylüyor.

"NADİR BİR ŞEYE SAHİP OLDUĞUMUZU FARK ETTİK"

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) bir ötegezegen bilimcisi Avi Shporer, "Her şey onun bir gezegen olmasıyla tutarlı ve çok ilginç nadir bir şeye sahip olduğumuzu da fark ettik" dedi.

Güneş sisteminin ötesindeki gezegen avı, Dünya'dan binlerce ışıkyılı uzaklıktaki yıldızların yörüngesinde dönen 4 binden fazla uzak Dünya ortaya çıkardı.

Jüpiter'in kütlesinin yaklaşık beş katı olan ve sadece 16 saat içinde yıldızının etrafında dönen gezegenin 10 milyon yıl sonra orada olmayabileceği söylendi.