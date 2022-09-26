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NASA tarafından paylaşılan görüntüler hayatınızı tekrar sorgulamanızı sağlayacak!

NASA tarafından paylaşılan bu görüntüler, uzayın derinliği ve güzelliği hakkında sizi bir kez daha hayrete düşürecek. Bu denli geniş bir evrende yaşamak ve her gün yeni onlarca şeyi keşfetmek; heyecan verici olduğu kadar, insanın kendisini sorgulamasını da sağlıyor. Yaşadığımız dünya bize çok büyük geliyor ancak; gerçekte öyle mi?

26.09.2022 - 16:18 | Güncelleme: ABONE OL

  • Fotoğraflar ve açıklamalar, NASA'nın web sitesinden alınmıştır.

    Her kış, Mars yüzeyinde bir karbondioksit don (kuru buz) tabakası oluşur. Bu don; en çok kışın ortasında, kutuplardan orta enlemlere kadar devam eder, ta ki hava çok sıcak ve güneşli oluncaya kadar. 

    Bununla birlikte, daha az güneş ışığı aldıkları için daha soğuk olan kutuplara bakan yamaçlarda ekvatora daha yakın küçük kuru buz parçaları bulunur. Bu görüntü kışın ortasında Mars'ın Güney Yarımküresinde çekildi ve 37 derece güney enlemine yakın bir krateri gösteriyor. Güneye bakan yamaç, gelişmiş renkte mavi, düzensiz parlak bir dona sahip. Yamaçta çok sayıda oluk içinde ve çevresinde meydana gelen bu don, oluklarda akıntılara neden olmuştur.

  • Venüs, Dünya'yı ve ötegezegenleri veya Güneş sistemimizin dışındaki gezegenleri daha iyi anlamamıza yardımcı olabilecek çok sayıda bilgiyi gizler.

    Venüs, Dünya'nın en yakın gezegen komşusudur. Komşumuzu incelemeye yönelik iki yeni Keşif Programı, Venüs'ün bizimkine benzer pek çok başka özelliği varken, Dünya'nın nasıl cehennem benzeri bir hale geldiğini anlamayı amaçlıyor.

  • Çok uzun zaman önce insanlık, Güneş'in etrafında dönen az sayıda bilinen gezegenin olduğu bir evrende yaşıyordu. Ancak yeni bir keşif dizisi bilimsel bir zirveye işaret ediyor: Güneş sistemimizin ötesinde 5.000'den fazla gezegenin var olduğu artık doğrulandı. 

    Fotoğrafta gözüken Jüpiter; Dünya'dan 10,5 ışıkyılı uzaklıkta bulunan yıldız Epsilon Eridani'nin yörüngesinde dönen kütleli bir gezegendir.

  • Bir uzay aracının, kasıtlı olarak bir asteroide çarparak rota değiştirmesinin etkili bir yol olup olmadığını belirlemeye yardımcı olacak Çift Asteroid Yönlendirme Testi yapılıyor.

  • Küresel kümeler; on binlerce ile milyonlarca yıldızdan oluşan kararlı, sıkı sıkıya bağlı gruplardır. Bu görüntünün gösterdiği gibi, küresel kümelerin kalpleri yoğun bir şekilde yıldızlarla doludur.

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