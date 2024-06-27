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        Haberler Dünya NASA, SpaceX'le 843 milyon dolara anlaştı: Uluslararası Uzay İstasyonu dünyaya indirilecek | Dış Haberler

        NASA, SpaceX'le 843 milyon dolara anlaştı: Uluslararası Uzay İstasyonu dünyaya indirilecek

        Değeri yaklaşık 150 milyar dolar olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun görev süresinin 2030'da sona ermesi bekleniyor. NASA, istasyonun bunun ardından yörünge dışına çıkarılmasını sağlayacak uzay aracının tasarlanması için teknoloji milyarderi Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'le anlaşıldığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 18:25 Güncelleme: 27.06.2024 - 18:25
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        NASA, SpaceX'le UUİ için anlaştı
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        Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (UUİ) güvenli şekilde dünyaya indirecek aracı geliştirmesi için ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX ile 843 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

        NASA, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, UUİ'nin yörüngeden uzaklaştırılması için SpaceX ile çalışmayı seçtiğini duyurdu. UUİ'nin görev süresinin 2030'da sona ermesinin ardından yörünge dışına çıkarılmasını sağlayacak uzay aracının tasarlanması için NASA ile SpaceX arasında 843 milyon dolarlık (yaklaşık 28 milyar lira) anlaşma imzalandığı bildirildi.

        NASA, tasarlanacak araç ile uzay istasyonunun dünyada nüfusun yoğun olduğu bölgelere risk oluşturmayacak şekilde okyanusa düşürülmesine karar verdi.

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        UUİ'nin büyük bir kısmı yörüngede onarılabilir olsa da bazı parçalarının aşınma ve yıpranma nedeniyle kısıtlı kullanım ömrü olduğunu aktaran NASA, tasarlanacak bu araç ile yaklaşık 110 metre genişliğindeki uzay çöpünün yörüngede dolaşmasını engellemiş olacak.

        UUİ, 1998'DE KURULMAYA BAŞLANDI

        Uzay istasyonunun inşası, 1984'te önce dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından, sonrasında da bütçesiyle birlikte ABD Kongresi tarafından onaylandı. 1984 ile 1993 arasında tasarlanan istasyonun farklı unsurları ABD, Kanada, Japonya ve Avrupa ülkeleri tarafından 1980'li yılların sonlarına doğru inşa edilmeye başlandı.

        Lego seti gibi her parçası ayrı inşa edilen UUİ, karmaşık robotik sistemler ve uzay giysili insanlarca uzayda bir araya getirildi.

        1993'te tekrar tasarlanan istasyona Rusya da davet edildi. 15 ülkeden 5 uzay ajansının uluslararası ortaklığında çalışmalarına devam edilen uzay istasyonunun ilk kısımları 1998'de kurulmaya başlandı. Bu dönemde tekrar kullanılabilen uzay araçları da ABD tarafından geliştirildi. İstasyonun ana inşası temelde 1998-2011 yıllarında tamamlandı.

        Avrupa, ABD, Rusya, Kanada ve Japonya'nın "müşterek programı" olarak görülen UUİ, NASA'nın yanı sıra Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ve Kanada Uzay Ajansının (CSA) katkılarıyla oluşturuldu.

        Uluslararası Uzay İstasyonu Programı, uluslararası uçuş ekiplerini, birden fazla fırlatma aracını, küresel olarak dağıtılmış fırlatma ve uçuş operasyonlarını, eğitim, mühendislik ve geliştirme tesislerini, iletişim ağlarını ve uluslararası bilimsel araştırma topluluklarını bir araya getiriyor.

        *Haberin göreli NASA tarafından servis edilmiştir.

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        #nasa
        #Uluslararası Uzay İstasyonu
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