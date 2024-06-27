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        Haberler Gündem Isparta'da tartıştığı babasını satırla öldüren kişi tutuklandı - Güncel haberler

        Isparta'da tartıştığı babasını satırla öldüren kişi tutuklandı

        Isparta'nın Senirkent ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde O.S. ile babası Abdullah S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Satırla başına vurulan baba hastanede hayatını kaybetti. O.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 18:21 Güncelleme: 27.06.2024 - 18:21
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        Tartıştığı babasını satırla öldürmüştü
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        Cumhuriyet Mahallesi'nde O.S. (26) ile babası Abdullah S. (51) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.S'nin satırla başına vurduğu babası ağır yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Senirkent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Cenaze, otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        Gözaltına alınan O.S. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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