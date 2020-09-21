Mavi Dolunay günün en merak edilen konulara arasında yer aldı. Özellikle gök olaylarına ilgi duyanlar Mavi Dolunay'ın ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyorlardı. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yeni bir gök olayı ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Mavi Dolunay hakkında merak edilenlerin yanıtı...

Her yıl 12 adet dolunay meydana gelirken, 2020 yılında 13 dolunay gerçekleşecek. Bu fazladan dolunay mavi dolunay veya mavi ay olarak adlandırıldığı ifade edildi.

MAVİ DOLUNAY NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

NASA bu yıl 1 ve 31 Ekim'de iki dolunay gerçekleşeceğini ve 31 Ekim'deki dolunayın "mavi dolunay veya mavi ay" olacağı kaydedildi.

MAVİ DOLUNAY NEDİR?

Mavi Ay, gök bilimcileri tarafından, bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak tanımlanan nadir bir doğa olayı olarak nitelendiriliyor.