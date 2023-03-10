NASA'dan 2046 Sevgililer Günü için uyarı

HABERTURK.COM

NASA'nın Gezegensel Savunma Koordinasyon Ofisi'ne göre, neredeyse bir olimpik yüzme havuzu büyüklüğünde yeni keşfedilen bir asteroitin 23 yıl içinde Dünya ile çarpışma ihtimali var. NASA'nın açıklamasına göre çarpışmanın az da olsa 2046 yılında Sevgililer Günü'nde gerçekleşmesi mümkün.

Avrupa Uzay Ajansı'ndan alınan veri projeksiyonlarına göre astreoitin 625'te 1 Dünya'ya çarpma şansı var, ancak NASA ise bu oranın 560'ta 1 olarak açıkladı.

2023 DW ismi verilen asteroidin risk oluşturma ihtimali düşük olsa da NASA'nın Torino Etki Tehlikesi Ölçeği'ne göre 10 üzerinde 1 alan tek asteroit.



Listedeki diğer tüm asteroidler Torino ölçeğinde 0 tehlike olarak görülüyor.

*Haberin görseli NASA tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO