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NASA'dan 2046 Sevgililer Günü için uyarı: Keşfedilen yeni asteroitin küçük de olsa Dünya'ya çarpma riski var

NASA, neredeyse olimpik yüzme havuz büyüklüğündeki yeni keşfedilen asteroidin 2046 yılında Sevgililer Günü'nde Dünya'ya küçük de olsa çarpma ihtimali olduğunu açıkladı

Giriş: 10.03.2023 - 14:40 | Güncelleme: ABONE OL
NASA'dan 2046 Sevgililer Günü için uyarı
HABERTURK.COM

NASA'nın Gezegensel Savunma Koordinasyon Ofisi'ne göre, neredeyse bir olimpik yüzme havuzu büyüklüğünde yeni keşfedilen bir asteroitin 23 yıl içinde Dünya ile çarpışma ihtimali var. NASA'nın açıklamasına göre çarpışmanın az da olsa 2046 yılında Sevgililer Günü'nde gerçekleşmesi mümkün.

Avrupa Uzay Ajansı'ndan alınan veri projeksiyonlarına göre astreoitin 625'te 1 Dünya'ya çarpma şansı var, ancak NASA ise bu oranın 560'ta 1 olarak açıkladı.

2023 DW ismi verilen asteroidin risk oluşturma ihtimali düşük olsa da NASA'nın Torino Etki Tehlikesi Ölçeği'ne göre 10 üzerinde 1 alan tek asteroit.


Listedeki diğer tüm asteroidler Torino ölçeğinde 0 tehlike olarak görülüyor.

*Haberin görseli NASA tarafından servis edilmiştir.

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