15 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde; “Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Serkan Gölge'yi serbest bıraktığı için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Kendisi gözaltındaydı. Bu güzel jestti. Teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bu ABD için ve Türkiye için iyi haber” ifadelerini kullandı. Trump’ın bu ifadeleri kullanmasının ardından gözler Serkan Gölge’nin durumuna çevrildi.
5 YIL CEZA ALDI
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Türk asıllı ABD vatandaşı Serkan Gölge Mayıs 2019’da, “FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildi…
PASAPORTUNU ALDI AMA…
HABERTÜRK’ün yargı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Gölge tahliye kararından kısa bir süre sonra Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğü’ne yaptığı müracaat ile pasaportunu teslim aldı.
ELEKTRONİK YÖNTEMLERLE İZLENİYOR
Gölge’nin cezasının infazı tamamlanmadan Türkiye’den ayrılabileceğinin değerlendirilmesi üzerine hakkında ilave denetim tedbiri kararı alındı. 31 Mayıs 2019 tarihli karar ile Gölge’nin belirli bir bölgede elektronik yöntemler kullanmak suretiyle denetim ve gözetim altında tutulması kararlaştırıldı. Bu kapsamda, Gölge’nin Hatay’ın merkez ilçeleri olan Antakya ve Defne sınırları içerisinde denetimine başlandı.
İTİRAZI REDDEDİLDİ
Gölge’nin bu karara yaptığı itiraz Hatay İnfaz Hakimliği’nin 4 Temmuz 2019 tarihli kararı ile reddedildi.
17 NİSAN 2020’DE DOLACAK
Gölge’nin bugüne kadar herhangi bir denetim yükümlülüğünü ihlal etmediği de ifade edildi. Gölge hakkında halen devam eden bu denetim yükümlülüklerinin koşullu salıverilme tarihi olan 17 Nisan 2020 tarihine kadar devam edeceği kaydedildi.
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