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        Haberler Dünya NASA, beklenen UFO raporunu yayınlayacak

        NASA, beklenen UFO raporunu yayınlayacak

        NASA, Perşembe günü tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) hakkında uzun zamandır beklenen bir çalışmanın bulgularını yayınlayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 12:34 Güncelleme: 14.09.2023 - 13:08
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        NASA, beklenen UFO raporunu yayınlayacak
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        Amerikan Uzay Ajansı NASA geçen yıl, 'tanımlanamayan anormal olaylara' veya UAP'lere ilişkin kanıtları gözden geçirdiğini duyurmuştu.

        BUGÜN AÇIKLANACAK

        16 araştırmacıdan oluşan bağımsız bir ekip, Mayıs ayında ön gözlemlerini paylaşarak, mevcut verilerin ve görgü tanıklarının raporlarının kesin sonuçlara varmak için yetersiz olduğunu tespit ederken, yüksek kaliteli verilerin sistematik toplanması çağrısında bulunmuştu.

        France 24'ün haberine göre NASA 1 yıl sonra bugün tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) hakkında uzun zamandır beklenen çalışmanın bulgularını yayınlayacak.

        27 YILDA 800'DEN FAZLA OLAY

        Mayıs ayı toplantısında raporun yazarları, 27 yıl boyunca toplanan 800'den fazla 'olayın' bulunduğunu ve bunların yüzde iki ila beşinin muhtemelen anormal olduğunun düşünüldüğünü söylemişti.

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        NASA'nın gizli olmayan materyallere dayanan çalışması, Pentagon soruşturmasından ayrı, ancak iki çalışma da bilimsel araç ve yöntemlerin nasıl uygulanacağı konusunda birbirine koordinasyon sağlıyor.

        ABD'Lİ YETKİLİ 'KESİNLİKLE VAR' DEMİŞTİ

        Temmuz ayında, eski bir ABD istihbarat görevlisi, bir kongre komitesine, hükümetin tanımlanamayan anormal cisimlerin yanı sıra uzaylı kalıntılarına da sahip olduğuna "kesinlikle" inandığını söylemiş ve gündem olmuştu.

        ABD'de 14 yıl istihbarat görevlisi olarak çalışan David Grusch, yaptığı açıklamada, 4 yılı aşkın sürede yaklaşık 40 tanıkla gerçekleştirdiği görüşmelere işaret ederek, hükümette "tanımlanamayan ve insan kaynaklı olmayan araçların bulunduğunu" öne sürmüştü.

        MEKSİKA'DAKİ 'UZAYLI FOSİLİ' İDDİASI

        Bu haftanın başlarında da Meksika'daki bir kongre duruşmasında iki 'insan olmadığı' iddia edilen fosiller sunulmuş ve büyük yankı uyandırmıştı.

        Gazeteci ve ufolog Jamia Maussan'ın uzaylılara ait olduğunu iddia ettiği fosilleri sergilemesi ülkede gündem olmuştu.

        "BU CANLILAR BİN YAŞINDADIR"

        İfadesinde bu 'mumyalanmış fosillerin insana ait olmadığını' savunan Maussan, şunları kaydetmişti:

        "Onlar, dünyasal evrimimizin bir parçası olmayan, insan olmayan varlıklardır. Onlar yok olduktan sonra başka bir evrimi olmayan varlıklardır. Karbon-14 yaş hesaplama analizini gerçekleştiren Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'ne göre, bu canlılar yaklaşık bin yaşındadır. Bunlar uzay gemilerinden çıkarılan varlıklar değildir. Daha ziyade diatom madenlerine gömülmüş varlıklardırlar. Diatom toprağı, 17 milyon yıl öncesine ait fosillerdir."

        Maussan, ABD'li ve Meksikalı yetkililere UFO'lara ait olduğunu savunduğu birkaç video da izletmişti. Oturumda ayrıca Maussan, söz konusu fosillere ait X-ray görüntülerini de sergileyerek bunların içinde 'yumurtalar' olduğunu öne sürmüştü.

        Ufolog Jamia Maussan, daha önce de Peru'da 2017'de bulunan bazı mumyalanmış fosillerin 'uzaylılara ait' olduğunu savunmuş ancak incelemelerde bu fosillerin insana ait olduğu belirlenmişti.

        * Haberin görselleri Associated Press ve Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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