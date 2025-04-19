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        Haberler Gündem Ankara "Narkokapan-Ankara Operasyonu"nda 119 şüpheliye işlem yapıldı, 32’si tutuklandı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        "Narkokapan-Ankara Operasyonu"nda 119 şüpheliye işlem yapıldı, 32’si tutuklandı

        Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 119 şüpheliye yönelik işlem yapıldı. 92 kişi gözaltına alındı, adliyeye sevk edilen 34 kişiden 32'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 01:36 Güncelleme: 19.04.2025 - 01:42
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        Ankara merkezli dev uyuşturucu operasyonu: 32 tutuklama
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        Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen 119 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

        Halen aynı veya farklı suçlardan ceza infaz kurumlarında tutuklu bulunan 11 şüpheli haricinde gözaltına alınması talimatı verilen şüphelilerden 92'si yakalandı.

        Soruşturma kapsamında emniyette işlemleri biten ve adliyeye getirilen 34 şüpheliden 32'si sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan tutuklandı, 2 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Açıklamada, gözaltına alınan diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, firari şüphelilerin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışmaların devam ettiği belirtildi.

        Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın, bir cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 4 cumhuriyet savcısı tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

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        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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