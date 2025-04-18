Bakan Yerlikaya açıkladı: 635 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: NARKOKAPAN-ANKARA operasyonumuzla 626 farklı adrese, eşzamanlı olarak düzenlediğimiz baskınlarda yakalanan şüpheli sayısı 635'e yükseldi
Giriş: 18.04.2025 - 20:02 Güncelleme: 18.04.2025 - 20:06
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkokapan-Ankara" operasyonunda yakalananların sayısının 635'e yükseldiğini bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'Narkokapan-Ankara' operasyonumuzla 626 farklı adrese, eşzamanlı olarak düzenlediğimiz baskınlarda yakalanan şüpheli sayısı 635'e yükseldi." ifadesine yer verdi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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