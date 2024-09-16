Narin soruşturmasında ağabeyle ilgili yeni şüphe

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Henüz 8 yaşındaki Narin Güran’ın vahşice öldürülmesi, büyük bir toplumsal şok yaratırken olayın arka planında yatan karmaşık aile ilişkileri, gizlenen gerçekler ve suçun üstünün örtülme çabaları soruşturmanın ilerlemesiyle açığa çıkıyor. Jandarma ve adli makamlar, olayın çözülmesi adına büyük bir titizlikle çalışırken, Narin’in ölümüyle ilgili pek çok çarpıcı senaryo gündeme geldi. Soruşturma kapsamında köyün jandarma bölgesinde olması nedeniyle ilk andan itibaren jandarma güçleri devredeydi ve geniş çaplı bir soruşturma yürütüldü. Dosya savcıları, yaklaşık 400 kişinin ifadesine başvurdu ve 37 ifade defalarca çapraz sorgu yöntemiyle incelendi.

REKLAM SENARYOLAR TARTIŞILDI Olayın hemen ardından, Jandarma Genel Komutanlığı’ndan özel ekipler bölgeye nakledildi ve cinayet dosyasına bakan savcılar uzun saatler boyunca titiz bir şekilde çalıştı. Sorgulama sürecinde terörle mücadele savcıları dahil konusunda uzman savcılar da zaman zaman devreye girerken, bölgenin hassas dinamikleri dikkate alınarak geniş bir sorgulama süreci yürütüldü. Kolluk güçleri, istihbarat birimleri ve adli makamlar zaman zaman bir araya gelerek dosyaya dair istişare toplantıları yaptı. Bu süreçte, olayla ilgili ortaya atılan tüm senaryolar ve senaryolarla ilgili deliller masaya yatırılarak detaylıca tartışıldı.

“ANNE-AMCA” İDDİASI Cinayetle ilgili olarak çokça konuşulan senaryo, anne Yüksel ile amca Salim arasında bir ilişkinin olduğu ve küçük Narin’in bu ilişkiye dair görmemesi gereken bir şey gördüğü için öldürüldüğü ihtimaline ilişkindi. Ancak yapılan teknik incelemelerde, anne Yüksel ile amca Salim’in cinayetin işlendiği saatten önce birlikte olduklarına dair somut bir kanıt bulunamadı. Bununla birlikte, anne Yüksel’in amca Salim’i cinayet saatlerinde üç kez telefonla aradığı tespit edildi. Bu görüşmelerin her birinin çok kısa sürdüğü belirlendi.

REKLAM İDDİANIN ETKİLEMESİ Üç kısa telefon görüşmesinin ardından amca Salim’in Narin’in evine geldiği ve köyde hızla hareket ettiği kameralara yansıdı. Ancak dikkat çeken bir diğer unsur, anne Yüksel ile amca Salim arasındaki ilişki iddiasının aile içerisinde herhangi bir etki ve tepki yaratmamasıydı. Baba Arif dahil olmak üzere hiçbir aile üyesinin bu duruma tepki göstermemesi ve istihbarat birimlerinin çalışmaları çerçevesinde, aile içindeki kadın ve erkek bireylerin konuya ilişkin tartışmalarda anne Yüksel ve Amca Salim arasında bir ilişkinin gündeme alınmaması bu ihtimale ilişkin şüpheyi azalttı. Aile bireylerinin köyde cep telefonlarını dışarıda bırakarak yaptıkları toplantılarda da bu ilişkiye yönelik herhangi bir tepki göstermemesi, adli makamları bu ihtimalden uzaklaştırmaya başladı. Baba Arif’in sorgu esnasında ve nezarette anne Yüksel’e gösterdiği yakınlık da bu şüpheyi zayıflattı. Hatta soruşturma savcıları artık bu ihtimali çok zayıf bir durum olarak görüyor.

REKLAM AMCA SALİM’İN KONUMU Adli makamlar tarafından yapılan biyolojik testlerde Yüksel’in çocuklarının babasının Arif olduğu tespit edildi. Ancak amca Salim, aile içinde adeta bir "kahraman" konumunda yer alıyor. Aile üyeleri, Salim’i "aile için kendini feda eden adam" olarak lanse ediyorlar. Aile, cinayete birinci derece sorumlu görülmesine rağmen Salim’e büyük destek veriyor. Cezaevinde sık sık ziyaret ediyor. Nezaretteyken bile aile bireylerinin Salim’e gösterdiği bu destek ve ailenin ona yönelik sözde "kahraman" yaklaşımı, kolluk kuvvetlerinin ve adli makamların dikkatini çekti. Köyde de Salim, 8 yaşındaki bir çocuğu öldürmüş bir kişi olarak değil, ailenin sözde fedakâr bir üyesi olarak anılıyor olması dikkat çekti. Bu durum, adli makamların ve kolluk güçlerinin anne Yüksel ile amca Salim arasındaki ilişki iddiasına dair şüphelerini zayıflattı.

REKLAM Soruşturmanın bu aşamasında elde edilen veriler, cinayeti doğrudan işleyen kişilerin anne Yüksel, amca Salim ve yenge Maşallah olmadığını, ancak bu kişilerin cinayetin üstünü örtmeye çalıştıkları yönünde yoğunlaşmaya başladı. Anne, amca ve yenge Maşallah’ın bu suçun doğrudan failleri olmasa da olaya dolaylı olarak karışmış olabilecekleri değerlendiriliyor. NARİN’İN GÖRDÜĞÜ Soruşturmanın ilerleyen safhalarında, Narin Güran’ın abisi Enes, kuzeni (amca Salim’in oğlu) ve köyden dört kişiyle birlikte ahlak dışı bir duruma şahit olduğu ve bu nedenle öldürüldüğü yönünde güçlü delillerin ortaya çıktığı ifade ediliyor. Olay anında, Enes ve kuzenin küçük Narin’in ağzını nefes almasını engelleyecek şekilde kapattıkları ve Narin’in bu sırada baygınlık geçirdiği tespiti var. Narin’in bu baygınlık sırasında ölmesi üzerine, anne Yüksel’in hızlı bir şekilde amca Salim’i arayarak üç kez üst üste telefon görüşmesi yaptığı ve yardım istediği belirtiliyor. Amca Salim’in eve geldiğinde, Narin’in cansız bedeniyle karşılaştığı ve yeğeni Enes’e sert bir müdahalede bulunarak onun gözüne yumruk attığı düşünülüyor.

REKLAM Enes’in köylüler tarafından da bilinen sinirli ve sert yapısı, olayın cinayete dönüşmesine yol açtığı konuşuluyor. Enes’in kolundaki ısırık izlerinden birinin kendisine, diğerinin ise anne Yüksel’e ait olduğu değerlendirildi. Bu durumda, Enes ve kuzenin Narin’i öldürdüğü, annenin olay yerine geldiğinde Narin’in cansız bedeniyle karşılaştığı ve şok içinde amca Salim’i çağırdığı ihtimali üzerinde duruluyor. Amca Salim ise oğlunu ve yeğenini olaydan kurtarmak için süreci yönetmeye başladığı düşüncesi hakim. ÖRTBAS ETME GİRİŞİMİ

Yine üzerinde durulan ihtimale göre amca Salim, olayı örtbas etmek amacıyla köyde kirli işlerde kullanılan Nevzat’ı devreye soktu. Nevzat, Narin’in cansız bedenini tarlada kullanılan eski bir araçla köyden uzaklaştırdı. Bu süreç, Salim’in ailenin sözde kahramanı olarak lanse edilmesine ve olayın üstünün kapatılması için çaba sarf edilmesine neden oldu. Olayın üzerinin örtülmesi sürecinde ailenin kendi içinde düzenlediği toplantılar ve olay sonrası sergiledikleri tutumlar, adli makamlar tarafından dikkatle takip ediliyor. DELİLLER VE ENGELLER

Adli makamlarca Enes ve kuzen arasında geçenlere yoğunlaşırken, bu ikiliyle birlikte köyden dört kişinin daha olaya karışmış olabileceği değerlendiriliyor. Mahkeme, internet üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşmaların silinmiş olduğunu ve mahkeme talebine rağmen bu mesajlara ulaşamadıklarını açıkladı. Mahkeme yetkilileri, daha önce de benzer olaylarda bu tarz taleplerin karşılanmadığını ifade ettiler. Medyaya yansıyan ses kayıtlarının, Narin’in öldürülmesi sırasında veya öncesinde elde edilen tapeler olmadığı, nöbetçi mahkemenin dinleme kararı sonrası elde edilen verilere dayandığı belirtildi.

REKLAM Baba Arif’in olay günü cinayete fiilen katılmadığı tespit edilse de, aile meclisinin olayı baba Arif’e anlattığı ve Arif’in de bu süreçte bilgilendirildiği düşünülüyor. SİS PERDESİ ARALANIYOR Narin Güran cinayetinde ailenin karmaşık ilişkileri, suçun örtbas edilmesi girişimleri ve cinayetin arka planında yatan gizli gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Cinayetin ardından ailenin sergilediği tutumlar, amca Salim’in olayın örtbas edilmesi çabası ve anne Yüksel’in şüpheli davranışları, olayın çözülmesini zorlaştırsa da, adli makamlar ve kolluk kuvvetleri elde ettikleri delillerle sonuca ulaşmak adına büyük bir titizlikle çalışıyor.

Edinilen bilgilere göre soruşturma, Enes ve kuzenin Narin’i öldürdüğü, annenin olay yerine gelerek amca Salim’den yardım istediği ve amca Salim’in de olayın üstünü örtbas etmeye çalıştığı yönünde yoğunlaşıyor. Güvenlik birimleri, deliller ve şahitliklerle gerçek suçluların adalet önüne çıkarılması için tüm detayları büyük bir hassasiyetle inceliyor.