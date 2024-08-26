Narin Güran kaçırıldı mı?

Arama çalışmalarında bugüne kadar mahallenin giriş ve çıkışları dahil toplam 9 bin 300 araç kontrol edildi. 22 Ağustos gecesi yol kenarında bir çocuk terliği bulundu.

Güran ailesinin evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan terliğin araştırmalar sonucu Narin’e ait olmadığı ortaya çıktı.

Ayrıca Narin’in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos tarihinde saat 15.15'teki görüntülerinde Narin’in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp evine doğru gittiği görüldü.

ASILSIZ İDDİALAR ORTAYA ATILDI!

Narin’in annesi canlı yayına bağlanarak Didem Arslan Yılmaz’a dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Narin’in yaşadığı evin yakınlarında, bir kayalığın üzerindeki kan lekesinin Narin’e ait olduğu iddiaları sosyal medyada araştırılmaksızın paylaşıldı. Kısa süre içinde bu kanın Narin’e ait olmadığı ortaya çıktı. Ekipler hala Narin’e dair bir ize ulaşmak için çalışıyor.