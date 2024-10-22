Narin cinayetinde son durum: 4 kişi için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi!
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheliler anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede "Belirlenemeyen bir sebep ve saikle, Narin Güran'ı boğmak suretiyle öldürdükleri anlaşılmıştır." ifadesi yer aldı. Peki, Narin cinayetinde son durum ne? İşte, Narin cinayetinde son durum ve hazırlanan iddianameden önemli detaylar...
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuval içerisinde üzeri taşlarla örtülü halde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin cinayetinde soruşturma sürüyor. Hazırlanan iddianamede; Narin'in oksijensiz bırakılarak öldürüldüğü, ailenin şüpheli hareketleri ve soruşturmayı kasıtlı olarak yanlış yönlendirmeleri gibi birçok detaya yer verildi. Ayrıca, Salim Güran, Yüksel Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İşte, Narin cinayetinde son durum ve iddianame detayları...
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NARİN CİNAYETİNDE SON DURUM: 4 KİŞİ İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI İSTENDİ
8 yaşındaki Narin Güran cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede tutuklu sanıklar Narin’in amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında ‘iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
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ŞÜPHELER ÇADIRDA YAŞAYANLARA YÖNLENDİRİLMEYE ÇALIŞILDI
İddianamede 22 Ağustos'ta Suriyelilerin kaldığı çadırların yakınında Narin’e ait olduğu iddia edilen kırmızı terlik bulunduğu, aile bireylerince terliğin numara bilgisi dahi sorulmadan Narin Güran'a ait olduğu söylenerek soruşturmanın, çadırda yaşayan kişilere yönlendirilmeye çalışıldığının tespit edildiği yer aldı.
NARİN'İN CANSIZ BEDENİ KAYANIN ALTINA SIKIŞTIRILMIŞ
İddianamede, 8 Eylül'de saat 08.30 sıralarında Jandarma Sualtı Arama Kurtarma görevlilerince Tavşantepe Mahallesi'nde Eğertutmaz deresinde, derenin toprakla birleştiği kısımda 3 kaya parçasının altına sıkıştırılmış, çuval içerisinde Narin’in cansız bedeninin bulunduğu, ilk incelemede sol bacak diz kısmında kopma olduğu, cesedin bulunduğu yerin yan tarafında kaval kemiğine benzer kemik parçası ve küçük parçacıklar bulunduğu, yer aldı.
38 DAKİKA 11 SANİYE DERE YATAĞINDA KALMIŞ
İddianamede, Narin Güran'ın 21 Ağustos’ta saat 15.11'de kamera açısından çıkarak evine giden patikaya yöneldiği, bu saat sonrasına yoğunlaşıldığında Tavşantepe Mahallesi'nin karşı kısmında bulunan çiftliğe ait kamera saat 15.41'de şüpheli bir kırmızı aracın girdiği ve aracın 15.44 sıralarında Eğertutmaz Deresi'nin yakınında bulunan toprak yolda durduğu, kamera saatine göre 38 dakika 11 saniye sonra Eğertutmaz deresinde ayrıldığı, kamera kayıtlarının takibinde aracın Nevzat Bahtiyar'a ait olduğunun tespit edildiği yer aldı.
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ÖLÜM NEDENİ: OKSİJENSİZ BIRAKILMA
HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre olay anında şüphelilerin aynı evde olduğunun tespit edildiği ifade edilerek; Narin'in cansız bedeni üzerinde yapılan ölü muayene ve otopsi işlemi sonrasında alınan iç organ numuneleri ve patolojik incelemeler neticesinde Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunca hazırlanan nihai raporda; Narin'i 'ağız- burun kapanması ve boyuna yönelik basıya bağlı oksijensiz bırakılması' nedeniyle öldüğü belirtildi.
AİLEDEN ŞÜPHELİ HAREKETLER
İddianamede, Narin’in ağabeyi Enes’in olay günü ve sonrasında alınan her iki beyanında da Narin'in kaybolduğu saat ile ilgili sürekli olarak çelişkili beyanlarda bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca iddianamede, anne Yüksel Güran’ın kızının vefatını ilk günden itibaren bildiği yönünde şüphe olduğu belirtilerek, "Şüpheli anne Yüksel Güran da olay günü ilk saatlerden itibaren Narin’in vefat ettiğini bildiği şeklinde hal ve tavırlar sergilediği, üzüntünün yanı sıra bir korku ve endişe barındıran sözler söylediği, 'Enes'i nasıl kurtarabilirim?' şeklinde beyanlarının bulunduğu ekleniyor.
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‘BELİRLENEMEYEN BİR SEBEP VE SAİKLE, NARİN GÜRAN'I BOĞMAK SURETİYLE ÖLDÜRDÜKLERİ ANLAŞILMIŞTIR’
İddianamenin değerlendirme ve sonuç kısmında ise, şu ifadelere yer verildi:
“Dosyada bulunan kamera görüntüleri, ifade tutanakları, adli tıp raporları, olay yeri inceleme raporları, HTS kayıtları, HTS daraltılmış baz analiz raporu, kriminal raporlar, görüşme kayıtları, cep telefonları üzerinde yapılan inceleme neticesinde elde edilen veriler, kolluk tutanakları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde izah olunan ve çelişkileriyle ortaya konulan sebeplerle şüpheliler soruşturmanın en başından itibaren çelişkili, hayatın olağan akışına aykırı, toplum düzeninin ve aile yaşantısının getirdiği genel kurallar ve teamüllere aykırı tutum ve davranışlar içerisinde olmuşlardır. İlk günden itibaren kayıp çocuk olarak ihbarda bulunarak ve Narin Güran'ın son görüldüğü saate ilişkin çelişkiler yaratarak bulunmasını ve olayın ortaya çıkmasını engelledikleri tespit edilmiştir. 21 Ağustos günü saat 15.11 sıralarında kamera açısına son kez giren ve evine doğru çıkan patikaya yönelen Narin'in eve ulaştığı saatte dosya kapsamında bulunan HTS analiz raporları, dar alan baz çalışmasına ilişkin bilirkişi raporu dikkate alındığında, tüm şüphelilerin ikamette bulunduğunun net bir biçimde ortaya konulması karşısında zaman ve mekan birliği içerisinde olan şüphelilerin fikir ve eylem birlikteliği içerisinde iştirak iradesiyle hareket ederek, öldürme eylemi üzerinde ortak hakimiyet kurarak belirlenemeyen bir sebep ve saikle Narin Güran'ı boğmak suretiyle öldürdükleri ve üzerlerine atılı suçu müşterek fail olarak işledikleri hususunda yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine varıldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle şüphelilerin üzerlerine atılı 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verilmesi talep olunur.” (