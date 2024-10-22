ÖLÜM NEDENİ: OKSİJENSİZ BIRAKILMA

HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre olay anında şüphelilerin aynı evde olduğunun tespit edildiği ifade edilerek; Narin'in cansız bedeni üzerinde yapılan ölü muayene ve otopsi işlemi sonrasında alınan iç organ numuneleri ve patolojik incelemeler neticesinde Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunca hazırlanan nihai raporda; Narin'i 'ağız- burun kapanması ve boyuna yönelik basıya bağlı oksijensiz bırakılması' nedeniyle öldüğü belirtildi.

AİLEDEN ŞÜPHELİ HAREKETLER

İddianamede, Narin’in ağabeyi Enes’in olay günü ve sonrasında alınan her iki beyanında da Narin'in kaybolduğu saat ile ilgili sürekli olarak çelişkili beyanlarda bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca iddianamede, anne Yüksel Güran’ın kızının vefatını ilk günden itibaren bildiği yönünde şüphe olduğu belirtilerek, "Şüpheli anne Yüksel Güran da olay günü ilk saatlerden itibaren Narin’in vefat ettiğini bildiği şeklinde hal ve tavırlar sergilediği, üzüntünün yanı sıra bir korku ve endişe barındıran sözler söylediği, 'Enes'i nasıl kurtarabilirim?' şeklinde beyanlarının bulunduğu ekleniyor.